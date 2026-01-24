Γιατί το «Ριφιφί» καθήλωσε το κοινό – Η απώλεια για τη μάνα με ένοχο το κράτος

Την πρώτη θέση στην τηλεθέαση ανάμεσα σε όλες τις σειρές και ταινίες που έχει φιλοξενήσει η COSMOTE TV από την αρχή της λειτουργίας της κατέκτησε το «Ριφιφί», με τη σειρά μυθοπλασίας να ολοκληρώνεται, ζωντανεύοντας μνήμες από το παρελθόν και συναισθήματα που ποτέ δεν έσβησαν…

Η σειρά σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σε σενάριο του συγγραφικού διδύμου Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα, το 1992.

Το «Ριφιφί» δεν είναι, ωστόσο, απλά μια σειρά για μια ληστεία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Είναι μια σειρά για ιστορίες που έμειναν ανοιχτές. Για πληγές που ποτέ δεν έκλεισαν. Και, κυρίως, για ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ζουν με την απώλεια, χωρίς να τους δίνεται καν δικαίωμα για δικαίωση.

Ανάμεσά τους, μια μάνα. Μια μάνα που μίλησε, όχι για τον εαυτό της, αλλά για το παιδί της. Που φώναξε, όχι για να ακουστεί η ίδια, αλλά η φωνή εκείνου που η ίδια δεν άντεχε να σωπάσει… Μια μάνα που στη σειρά επέλεξε τη γλώσσα της εκδίκησης, για να μη σβηστεί η μνήμη του…

Στο πέμπτο επεισόδιο, η Όλγα –την οποία υποδύεται συγκλονιστικά η Ευαγγελία Μουμούρη– αφηγείται μια τραγική ιστορία και συνάμα, αποκαλύπτει το τραύμα που τη διαμόρφωσε. Την ίδια στιγμή, η ηρωίδα κουβαλά το βάρος όλων εκείνων των μανάδων που έμαθαν με τον χειρότερο τρόπο ότι το σύστημα μπορεί να είναι πιο σκληρό κι από τον θάνατο. Μια μάνα που μας κοιτά και μας μεταφέρει στο παρελθόν, σε μια υπόθεση που η κοινωνία πίστεψε ότι είχε νικήσει. Μια νίκη, ωστόσο, που το σύστημα δεν δέχτηκε…

Η αληθινή ιστορία πίσω από την κραυγή της «Όλγας» που καθήλωσε το κοινό

Μεταφερόμαστε στο 1999. Ο Παναγιώτης Βασιλέλλης είναι μόλις 18 μηνών όταν διαγιγνώσκεται με λευχαιμία. Για τους γιατρούς, η λύση είναι μία: νοσηλεία στο εξωτερικό. Για τη μάνα του, η λύση είναι να μην παραδοθεί...

Η οικογένεια ζητά βοήθεια και η κοινωνία ανταποκρίνεται. Άγνωστοι άνθρωποι δίνουν ό,τι μπορούν -χρήματα, ελπίδα, πίστη- για να νικήσει ο μικρός. Για να τα καταφέρει! Τα χρήματα συγκεντρώνονται, η ελπίδα ζωντανεύει! Μέχρι που ένας νόμος μπαίνει ανάμεσα σε μια μάνα και το παιδί της...

Ένας νόμος του 1931. Μια λέξη που δεν γράφτηκε… εγκαίρως! Ο λογαριασμός δεν είχε χαρακτηριστεί εξαρχής ως «ερανικός». Κι αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα δεν εκταμιεύονται. Κι αυτό σημαίνει ότι το παιδί «δεν γίνεται» να διεκδικήσει το δικαίωμά του στη ζωή. Τα βλέμματα παγώνουν, η ελπίδα αργοσβήνει…

Ο Παναγιώτης δεν ταξιδεύει ποτέ στις ΗΠΑ. Στις 5 Μαρτίου του 2001 αφήνει την τελευταία του ανάσα. Ένα παιδί φεύγει και μια μάνα μένει πίσω με μια φοβερή απώλεια, με μια απεγνωσμένη κραυγή, με ένα μεγάλο «γιατί;» που ποτέ δεν απαντήθηκε…

Οι γονείς προσπάθησαν να βρουν το δίκιο τους, με την υπόθεση να ακολουθεί τη νομική οδό. Έφτασαν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εξελίχθηκε σε έναν πολυετή και ψυχοφθόρο αγώνα. Κανείς, ωστόσο, δεν κρίθηκε νομικά υπεύθυνος, Όλοι «εφάρμοσαν τον νόμο». Η δικαίωση δεν ήρθε ποτέ…

Στο Ριφιφί, αυτή η ιστορία επιστρέφει χωρίς ονόματα, αλλά με όλο της το βάρος. Κι, ίσως, αυτό που καθήλωσε το κοινό -εκτός από τις συγκλονιστικές ερμηνείες- ήταν ότι μια ακόμη μάνα έμεινε μόνη. Μια ακόμη μάνα αναγκάστηκε να μείνει όρθια όταν της γκρέμισαν τον κόσμο της. Μια ακόμη μάνα έχασε το παιδί της, αλλά το σύστημα δεν απολογήθηκε ποτέ…

