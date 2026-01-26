search
NBC: Βιτριολικό σχόλιο για τη νέα δολοφονική δράση της ICE από το «Saturday Night Live» και τον Μίχαελ Τσε Κάμπελ

Στο δυστοπικό για τα αμερικανικά ΜΜΕ τοπίο που έχει διαμορφωθεί την πρόσφατη διετία, ο παρουσιαστής του «Saturday Night Live», Μίχαελ Τσε Κάμπελ του NBC, «έσφαξε με το βαμβάκι» το μοντέλο εσωτερικής ασφάλειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τη δράση της ICE, με αφορμή τη νέα εν ψυχρώ δολοφονία του νοσηλευτή ΜΕΘ/διασώστη Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, σε δρόμο της Μινεάπολης.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέκρινε τους διαδηλωτές που αντιμετώπισαν τους αξιωματικούς της ICE, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γράψουν ένα άρθρο ή να το συζητήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε, όπως έκαναν αυτοί οι νέοι… φοιτητές στις 6 Ιανουαρίου», είπε ο Μίχαελ Τσε με σκωπτικό ύφος στη διάρκεια της σαββατιάτικης εκπομπής, δείχνοντας μια φωτογραφία της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021.

Στη συνέχεια το… χόντρυνε λίγο, αλλά μάλλον ήταν η ώρα τέτοια που το επέτρεπε, και σε κάποιο βαθμό εξέφρασε ένα διάχυτο αίσθημα.

«Καταλαβαίνω ότι οι πράκτορες της ICE είναι άνθρωποι, υποτίθεται, και έχουν μια δουλειά να κάνουν. Αλλά σε ποιό σημείο, ενόσω ψεκάζετε με αέριο πιπεριού ηλικιωμένες κυρίες ή πυροβολείτε έναν νοσηλευτή, κάνατε στάση και αναρωτηθήκατε: “Είμαστε μ@κ@κες;”».

Η εκπομπή άρχισε με επίκεντρο της σάτιράς της τον Ντόναλντ Τραμπ και μια παρωδία τελετών απονομής βραβείων με τον Μάικλ Μάγερς σαν Ίλον Μάσκ να διακωμωδεί λέγοντας: «Έπειτα από όσα έχουν κάνει τα μικρά μου φρικιά, οι ψυχάκηδες του ICE, χρειάζομαι περισσότερα πράγματα να μου αποσπούν την προσοχή».

Νωρίτερα το Σάββατο, η Νάταλι Πόρτμαν εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την ICE στο Sundance Studio του Variety, φορώντας καρφίτσες με τα συνθήματα «ICE Out» και «Be Good», με το δεύτερο να αποτελεί σαφή υπαινιγμό στη γυναίκα που πυροβόλησε εν ψυχρώ και σκότωσε πράκτορας της ICE νωρίτερα αυτό το μήνα, τη Ρενέ Γκουντ.

