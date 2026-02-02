search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαζί Θοδωρής, Βαγγέλης και Ευριπίδης…

Στην Κομοτηνή θα βρεθούν σήμερα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και ο Βαγγέλης Βενιζέλος για την παρουσίαση του τόμου που επιμελήθηκε ο πρώτος με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει παρεμβάσεις που έχουν προκαλέσει αμηχανία και εκνευρισμό στην κυβέρνηση, ο Θ. Ρουσόπουλος έχει αναλάβει πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, ενώ το όνομα του Στυλιανίδη «παίζει δυνατά» για μια θέση στο νέο κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει μετά τον ανασχηματισμό.

Οπότε οι τοποθετήσεις τους αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον…

