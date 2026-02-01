Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (1/2) από το Κέντρο Αθηνών την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της λαμπερής πρεμιέρας της ταινίας «Melania» στην οδό Πειραιώς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιβεβαίωσε στις τηλεοπτικές κάμερες πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Παρά την έντονη κακοκαιρία και την ισχυρή βροχόπτωση που επικρατούσε κατά την άφιξή της, η πρέσβειρα εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμή. Στις δηλώσεις της αναφέρθηκε αναλυτικά στην προσωπικότητα της Πρώτης Κυρίας, στην επιτυχία του ντοκιμαντέρ, αλλά και στις πρόσφατες επαφές της στο εξωτερικό.

Το πιο σημαντικό σκέλος της τοποθέτησής της αφορούσε στον προγραμματισμό του Λευκού Οίκου για την Ελλάδα. Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους, η ίδια απάντησε αυτολεξεί: «Ελπίζω να έρθει [σ.σ. η Μελάνια]. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι». Η δήλωση αυτή επισημοποίησε ουσιαστικά τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να βρεθεί σύντομα στην Αθήνα.

Νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα μίλησε με θαυμασμό για το έργο και την προσωπικότητα της Μελάνια Τραμπ. Αναφερόμενη στην Πρώτη Κυρία, δήλωσε τα εξής: «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις ΗΠΑ. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Σχετικά με την εμπορική πορεία της ταινίας για τη Μελάνια Τραμπ, η πρέσβειρα τόνισε πως πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία στον χώρο του κινηματογράφου, τονίζοντας: «Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

Η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ έγινε στο Κέντρο Αθηνών μετά από πρόσκληση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του Κωνσταντίνου Αργυρού με την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Το παρών έδωσαν πολιτικοί, αλλά και επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών ο Θάνος Πλεύρης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Μαριάννα Λάτση, η Κατερίνα Παναγοπούλου και η Μαριέττα Χρουσαλά

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος: «Εθνικό καθήκον ενότητας η επιστολική ψήφος των ομογενών»

Μαρινάκης: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Κίνημα Δημοκρατίας: Ο Κασσελάκης στέλνει στην επιτροπή δεοντολογία τον Θανάση Οικονόμου