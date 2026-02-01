Θεοδωρικάκος: «Εθνικό καθήκον ενότητας η επιστολική ψήφος των ομογενών»

«Η επιστολική ψήφος είναι μια μεγάλη εθνική και δημοκρατική μεταρρύθμιση», σημειώνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News.

«Η επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024 απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και διαφάνεια Στόχος μας είναι να εφαρμοστεί και στις εθνικές εκλογές. Σε μια εποχή μεγάλων διεθνών αναταράξεων, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις του Ελληνισμού παγκοσμίως και αυτό εξυπηρετείται και από τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, με την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, για καθιέρωση εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις βουλευτές, οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν για πρώτη φορά να εκλέγουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου, υπογραμμίζει πως «σε έναν κόσμο με γεωπολιτικές αναταράξεις και αβεβαιότητες» η χώρα «έχει ανάγκη από εθνική στρατηγική και σταθερή πορεία με καθαρές πολιτικές λύσεις».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια πειραματισμών, που στο παρελθόν μάς κόστισαν ακριβά», σημειώνει.

Θεοδωρικάκος: Τοξικός ο λόγος της Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, είπε πως «μπορεί να φαντάζει δύσκολη τώρα, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι το ίδιο συνέβαινε και το 2023. Τότε, σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ποσοστά άνω του 40%. Οι εκλογές απέχουν πάνω από έναν χρόνο. Τα πραγματικά διλήμματα μπαίνουν όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, στο τέλος της τετραετίας, και γίνονται οι επιλογές του ελληνικού λαού».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού κατά του Κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, όπου ζήτησε να γίνουν γνωστά τα θέματα συζήτησης, σχολίασε: «Ο τοξικός λόγος που εξέπεμψε η κ. Καρυστιανού -ως πολιτικός πλέον- με αυτά που είπε περί προδοσίας, είναι απολύτως απαράδεκτος. Τα εθνικά θέματα και η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους εντυπωσιασμού και social media. Συζητούνται στα αρμόδια θεσμικά όργανα και η Βουλή ενημερώνεται θεσμικά».

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Κίνημα Δημοκρατίας: Ο Κασσελάκης στέλνει στην επιτροπή δεοντολογία τον Θανάση Οικονόμου

«Σφαγή» στο ΠΑΣΟΚ Λάρισας: «Αλλοίωση» εκλογικού αποτελέσματος καταγγέλλει ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος