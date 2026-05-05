Παράταση της επιδότησης στο diesel και νέο fuel pass σκέφτεται η κυβέρνηση 

Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η εκ νέου άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου φέρνουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.

Οι εξελίξεις στην περιοχή, με τη διαφαινόμενη επανέναρξη των εχθροπραξιών, ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας και έχουν ήδη οδηγήσει το Brent σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ πρόσφατα είχε φτάσει ακόμη και τα 126 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τα δεδομένα πάνω στα οποία είχαν στηριχθεί οι αρχικές εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, καθώς τα σενάρια για μέση τιμή κοντά στα 89 δολάρια εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων μεταφέρεται με ταχύτητα σε ολόκληρη την οικονομία, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών και δημιουργώντας νέα κύματα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το φαινόμενο αυτό εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, επηρεάζοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατηρήσει τα μέτρα στήριξης που λήγουν στο τέλος Μαΐου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη συγκράτηση του κόστους μεταφορών. Η ενίσχυση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει μέχρι σήμερα στο να διατηρηθεί η τιμή του ντίζελ σε επίπεδα κάτω των 2 ευρώ, λειτουργώντας ως «ανάχωμα» στις αυξήσεις.

Παράλληλα, επανέρχεται στο τραπέζι και η παράταση του fuel pass, το οποίο προσφέρει άμεση οικονομική ενίσχυση στους καταναλωτές. Το μέτρο, που αφορά κυρίως τη χρήση αμόλυβδης βενζίνης, έχει αποδειχθεί σημαντικό για τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από την καθημερινή μετακίνηση, καθώς απορροφά μέρος των αυξήσεων.

Η πιθανή επέκταση των μέτρων για το καλοκαίρι, και ειδικότερα για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου, αποτελεί βασικό σενάριο στο οικονομικό επιτελείο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη νέα ενεργειακή αναταραχή.

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο. Το λεγόμενο «μαξιλάρι» των περίπου 200 εκατ. ευρώ δίνει τη δυνατότητα για στοχευμένες παρεμβάσεις, αλλά δεν αφήνει περιθώρια για παρατεταμένες ή εκτεταμένες ενισχύσεις.

Ενδεικτικά, το κόστος παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ για κάθε μήνα, ενώ η συνέχιση του fuel pass για δύο μήνες μπορεί να φτάσει τα 130 εκατ. ευρώ. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν σαφές ότι κάθε επιλογή θα πρέπει να σταθμίσει την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας με τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η πίεση αυξάνεται, καθώς η άνοδος των τιμών καυσίμων επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μια νέα φάση ενεργειακής αβεβαιότητας, λαμβάνοντας αποφάσεις που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στο κοινωνικό κλίμα.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα καθορίσει αν η άνοδος των τιμών αποτελεί παροδικό φαινόμενο ή την αρχή ενός νέου κύκλου ενεργειακών πιέσεων, που θα απαιτήσει πιο μόνιμες παρεμβάσεις.

