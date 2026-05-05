ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 09:29
05.05.2026 07:33

Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος

Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσής τους.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, στην περιοχή της Γούβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα τουλάχιστον δέκα νεαρών προσέγγισε τέσσερις συνομηλίκους τους.

Μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να αφορούσε την περιοχή κατοικίας τους, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, δεχόμενος χτυπήματα στον μηρό και την πλάτη.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Με χτυπήματα στο κεφάλι 14χρονος

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν έναν ακόμη τραυματία, 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχτεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, περίπου δύο στενά μακριά από το πρώτο σημείο, επίσης στην περιοχή της Γούβας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων και αναλύεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

