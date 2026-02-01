Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Η μήνυση ήταν οφειλόμενη – Από νταηλίκια χορτάσαμε»

Αποφασισμένη να μην αφήσει αναπάντητη τη συκοφαντία και τη δημόσια στοχοποίηση δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το πρωί της Κυριακής στο Mega.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν κράτησε και τα γέλια της στο άκουσμα του ονόματος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πρόσωπα όπως ο κ. Γεωργιάδης νομίζουν ότι λασπώνοντας καθαρούς ανθρώπους μπορούν να υπάρχουν στο πολιτικό στερέωμα. Θα καταλάβει κι αυτός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

»Αφού θέλει να πετάει λάσπη, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Θα δούμε τι παλικάρι είναι όταν έρθει η άρση ασυλίας του στην Ολομέλεια, τι θα κάνει τότε. Γιατί από παλικαρισμούς και νταηλίκια χορτάσαμε», τόνισε.

«Η μήνυση ήταν οφειλόμενη, έπρεπε να γίνει νωρίτερα, αλλά έχουμε και δουλειές», είπε με νόημα, εξηγώντας πως την έκανε για «για όλη τη χυδαιότητα που εκτόξευσε ο κ. Γεωργιάδης εναντίον μου – και άλλοι της ΝΔ».

»Νομίζω ότι θα δώσει ένα καλό παράδειγμα και σε άλλα πρόσωπα που υφίστανται συκοφαντία, να μην αφήνουν ανυπεράσπιστη την προσωπικότητά τους», διαμήνυσε.

Διαβάστε επίσης:

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Γκάρι Κασπάροφ: «Η ηγεσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου γράφει ιστορία» – Η τολμηρή πρωτοβουλία που άλλαξε τα δεδομένα

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου