search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 10:38

Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Η μήνυση ήταν οφειλόμενη – Από νταηλίκια χορτάσαμε»

01.02.2026 10:38
adwnis_zwi

Αποφασισμένη να μην αφήσει αναπάντητη τη συκοφαντία και τη δημόσια στοχοποίηση δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το πρωί της Κυριακής στο Mega.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν κράτησε και τα γέλια της στο άκουσμα του ονόματος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πρόσωπα όπως ο κ. Γεωργιάδης νομίζουν ότι λασπώνοντας καθαρούς ανθρώπους μπορούν να υπάρχουν στο πολιτικό στερέωμα. Θα καταλάβει κι αυτός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

»Αφού θέλει να πετάει λάσπη, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Θα δούμε τι παλικάρι είναι όταν έρθει η άρση ασυλίας του στην Ολομέλεια, τι θα κάνει τότε. Γιατί από παλικαρισμούς και νταηλίκια χορτάσαμε», τόνισε.

«Η μήνυση ήταν οφειλόμενη, έπρεπε να γίνει νωρίτερα, αλλά έχουμε και δουλειές», είπε με νόημα, εξηγώντας πως την έκανε για «για όλη τη χυδαιότητα που εκτόξευσε ο κ. Γεωργιάδης εναντίον μου – και άλλοι της ΝΔ».

»Νομίζω ότι θα δώσει ένα καλό παράδειγμα και σε άλλα πρόσωπα που υφίστανται συκοφαντία, να μην αφήνουν ανυπεράσπιστη την προσωπικότητά τους», διαμήνυσε.

Διαβάστε επίσης:

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Γκάρι Κασπάροφ: «Η ηγεσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου γράφει ιστορία» – Η τολμηρή πρωτοβουλία που άλλαξε τα δεδομένα

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

kae panathinaikos toumpa (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

mitropoylos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Έξι φόροι λεηλατούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων στο 11μήνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:27
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

1 / 3