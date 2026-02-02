Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και εννέα ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής λόγω… Τσίπρα και συνεργασιών

Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, λίγες μόλις ημέρες μετά το Συνέδριο του κόμματος, ανακοίνωσαν με δήλωση τους συνολικά δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Μπίστης. Οι υπόλοιποι εννέα είναι οι Σταύρος Ακριτίδης, Σπύρος Βάρελης, Καίτη Θεοχάρη, Πολύβιος Κατσάνης, Σοφία Πανδή, Φωτεινή Σιάνου, Άρης Στυλιανού, Γρηγόρης Τσαπαρέλης και Πετρος Φιλίππου.

«Αρνούμαστε να εγκλωβιστούμε σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση γύρω από την “καθαρότητα” της ταυτότητας της Αριστεράς», αναφέρουν.

Τα δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς σημειώνουν ότι η Νέα Αριστερά παραμένει εγκλωβισμένη σε εσωτερικές αντιθέσεις, εκφράζουν την πλήρη δυσαρέσκειά τους για τη στρατηγική και τις αποφάσεις του κόμματος και τονίζουν ότι η πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου διαιωνίζει την παραλυτική ισορροπία και προετοιμάζει νέα κρίση.

«Σε δύο μόνο σημεία υπήρξε σαφήνεια στην απόφαση του Συνεδρίου: στην φωτογραφική αποδοκιμασία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και στην απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Αυτή την πολιτικά καταστροφική επιλογή ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να υπηρετήσουμε. Αντιθέτως, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε ενεργά στο εγχείρημα της ανασύνθεσης του συνόλου της Αριστεράς, παράλληλα με τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων», τονίζουν παράλληλα με νόημα τα δέκα παραιτηθέντα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Συ-σκέψεις για νέες κινητοποιήσεις

Μαζί Θοδωρής, Βαγγέλης και Ευριπίδης…

Συνάντηση «στήριξης» Φάμελλου με Βαρθολομαίο