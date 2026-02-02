search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 12:22

Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και εννέα ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής λόγω… Τσίπρα και συνεργασιών

02.02.2026 12:22
nikos_mpistis_new

Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, λίγες μόλις ημέρες μετά το Συνέδριο του κόμματος, ανακοίνωσαν με δήλωση τους συνολικά δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Μπίστης. Οι υπόλοιποι εννέα είναι οι Σταύρος Ακριτίδης, Σπύρος Βάρελης, Καίτη Θεοχάρη, Πολύβιος Κατσάνης, Σοφία Πανδή, Φωτεινή Σιάνου, Άρης Στυλιανού, Γρηγόρης Τσαπαρέλης και Πετρος Φιλίππου.

«Αρνούμαστε να εγκλωβιστούμε σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση γύρω από την “καθαρότητα” της ταυτότητας της Αριστεράς», αναφέρουν.

Τα δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς σημειώνουν ότι η Νέα Αριστερά παραμένει εγκλωβισμένη σε εσωτερικές αντιθέσεις, εκφράζουν την πλήρη δυσαρέσκειά τους για τη στρατηγική και τις αποφάσεις του κόμματος και τονίζουν ότι η πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου διαιωνίζει την παραλυτική ισορροπία και προετοιμάζει νέα κρίση.

«Σε δύο μόνο σημεία υπήρξε σαφήνεια στην απόφαση του Συνεδρίου: στην φωτογραφική αποδοκιμασία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και στην απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Αυτή την πολιτικά καταστροφική επιλογή ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να υπηρετήσουμε. Αντιθέτως, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε ενεργά στο εγχείρημα της ανασύνθεσης του συνόλου της Αριστεράς, παράλληλα με τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων», τονίζουν παράλληλα με νόημα τα δέκα παραιτηθέντα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Συ-σκέψεις για νέες κινητοποιήσεις

Μαζί Θοδωρής, Βαγγέλης και Ευριπίδης…

Συνάντηση «στήριξης» Φάμελλου με Βαρθολομαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

kammenos_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:19
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

1 / 3