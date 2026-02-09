Δημοσκόπηση της Interview: Τι λένε οι πολίτες για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική;

Προβάδισμα 17,9 % διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,9%, δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 14% και τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Nα εμπλακεί στην πολιτική ο Παύλος Ντε Γκρες;

Οι πολίτες ερωτήθηκαν πώς αξιολογούν το ενδεχόμενο να εμπλακεί ο Παύλος Ντε Γρες στην πολιτική, με την σντριπτική πλειοψηφία να απαντά αρνητικά.

23% – θετικά ή μάλλον θετικά

63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά

14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ

Κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού;

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού

Πολύ πιθανό – 11,8%

Αρκετά πιθανό – 9%

Λίγο πιθανό – 10,7%

Καθόλου πιθανό – 65,8%

Αντίστοιχα, στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απάντησαν:

Πολύ πιθανό – 9,9%

Αρκετά πιθανό – 4,7%

Λίγο πιθανό – 8,4%

Καθόλου πιθανό – 76,3%

