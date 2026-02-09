Δημοσκόπηση της Interview: Τι λένε οι πολίτες για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Προβάδισμα 17,9 % διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,9%, δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 14% και τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%.
Οι πολίτες ερωτήθηκαν πώς αξιολογούν το ενδεχόμενο να εμπλακεί ο Παύλος Ντε Γρες στην πολιτική, με την σντριπτική πλειοψηφία να απαντά αρνητικά.
Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού
Αντίστοιχα, στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απάντησαν:
