09.02.2026 22:00

Δημοσκόπηση της Interview: Τι λένε οι πολίτες για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική;

09.02.2026 22:00
pavlos (1)

Προβάδισμα 17,9 % διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,9%, δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 14% και τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%. 

Πρόθεση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 31,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 14%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
  • Ελληνική Λύση: 7,3%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
  • Νίκη: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 14,9%

Nα εμπλακεί στην πολιτική ο Παύλος Ντε Γκρες;

Οι πολίτες ερωτήθηκαν πώς αξιολογούν το ενδεχόμενο να εμπλακεί ο Παύλος Ντε Γρες στην πολιτική, με την σντριπτική πλειοψηφία να απαντά αρνητικά.

  • 23% – θετικά ή μάλλον θετικά
  • 63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά
  • 14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ

Κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού;

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού

  • Πολύ πιθανό – 11,8%
  • Αρκετά πιθανό – 9%
  • Λίγο πιθανό – 10,7%
  • Καθόλου πιθανό – 65,8%

Αντίστοιχα, στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απάντησαν:

  • Πολύ πιθανό – 9,9%
  • Αρκετά πιθανό – 4,7%
  • Λίγο πιθανό – 8,4%
  • Καθόλου πιθανό – 76,3%

