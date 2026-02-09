Πόλεμος Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ: O «προφυλακισμένος κουμπάρος του Ανδρουλάκη» και η «δυσωδία της ΝΔ»

Φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κουμπάρο του Γιώργο Λαμπράκη, που έχει προφυλακιστεί για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσίευσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη! Ας μας πει κάτι το ΠΑΣΟΚ για γαλάζιες ακρίδες να γελάσουμε μέχρι δακρύων!», ανέφερε σκωπτικά.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτω και αυτό:



Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του @androulakisnick!



Ας μας πει κάτι το @pasok για «γαλάζιες ακρίδες» να γελάσουμε μέχρι δακρύων ! pic.twitter.com/rrOfpONxxr — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) February 9, 2026

«Δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες»

Το ΠΑΣΟΚ δεν το άφησε να «πέσει κάτω» και υπενθύμισε την πρόσφατη τοποθέτηση του Λαζαρίδη για γκριζάρισμα του Αιγαίου. «Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, που με ”υπερηφάνεια” εκστόμισε την τουρκική προπαγάνδα και τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό της γείτονος μέσα στο Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να αποκαταστήσει τα πράγματα, κουνά το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»,.

«Δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ”μαύρο χρήμα” με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

Σας ευχαριστούμε κ. Λαζαρίδη, για το «ιδιοφυές» tweet, που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

•Απάντηση Γραφείου Τύπου 👉https://t.co/oQ5QhhtlP6 pic.twitter.com/QICxwzfznG February 9, 2026

«Δεν θα ξεχάσουν τα super cars των στελεχών σας. Δεν θα ξεχάσουν ότι στην εξεταστική επιτροπή επιχειρηματολογούσατε πολιτικά για να μην προσαχθεί βίαια ο ”Φραπές”, όταν αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της. Δεν θα ξεχάσουν την “ξεκούραση βλέποντας μπαλίτσα” υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι μέλους της οικογένειας του ”Φραπέ” – που κατά τα άλλα δεν γνώριζαν- σε ένα διάλειμμα της προεκλογικής τους εκστρατείας το 2024 στην Κρήτη. Δεν θα ξεχάσουν τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις στη Βουλή όπου αντί να ψηφίζουν οι παρόντες βουλευτές, ψήφιζαν … οι κούτες με τις επιστολές για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί σας όπως ζητούσε η δικαιοσύνη… ”γιατί εμείς έχουμε την πλειοψηφία, και αυτό αποφασίσαμε” όπως διατυμπάνιζε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας».

«Σας ευχαριστούμε, πάντως, για το ”ιδιοφυές” tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε.

