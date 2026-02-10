search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:10
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.02.2026 09:24

Ο Δρυμιώτης έχει άποψη για όλα: «Η Καρυστιανού είναι ο νέος Κασσελάκης» (video)

Σε κορυφαίο “αποψάκια” εξελίσσεται ο – κατά πολλούς απλά φερόμενος ως – πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης. Αυτή τη φορά αποφάσισε να ασκήσει κριτική στη Μαρία Καρυστιανού για τις θέσεις που διατυπώνει αλλά και στο ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση των ονομάτων της Επιτροπής Διεύρυνσης. 

Όπως είπε στο Action 24 για τη Μαρία Καρυστιανού «είναι ο νέος Κασσελάκης, όσο ανοίγει το στόμα της τόσο χάνει. Το έχει πάρει και η ίδια χαμπάρι και έχει πει ότι δεν θα κάνει συνεντεύξεις μέχρι τις εκλογές».

«Ο Κασσελάκης πώς ξεκίνησε; Ξεκίνησε και έλεγαν ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Το ίδιο είναι και η Καρυστιανού. Είναι δυνατόν να ζητά από τον πρωθυπουργό την ατζέντα για τη συνάντηση με τον Ερντογάν και πώς θα την κρίνει;» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά, δε, το ΠΑΣΟΚ και την ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής διεύρυνσης, ο κ. Δρυμιώτης σχολίασε ότι «ψάχνει σε μια λίμνη που δεν έχει ψάρια. Ψάχνει στην αριστερή λίμνη που όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν τα ψάρια της.

Όλες οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να στρέφεσαι προς τα άκρα είτε αριστερά είτε δεξιά.

Ο λόγος που είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης είναι γιατί του έχουν αφήσει ελεύθερη τη δεξαμενή αυτή.

Όταν μπαίνουν ακραίες θέσεις θα ψαρεύουν στις ακραίες λίμνες. Για μένα είναι πολιτική νηπιαγωγείου αυτή».

