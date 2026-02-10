Μία διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με… ΠΑΣΟΚ – Όταν η Μπρέμπου ήταν στο προεδρείο του προηγούμενου συνεδρίου

Ψάχνουν ακόμα να βρουν και να μετρήσουν πόσοι από τους 44 που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ ως μέλη της… διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ήταν όντως εκτός ΠΑΣΟΚ και γύρισαν και πόσοι ήταν έτσι κι αλλιώς στο ΠΑΣΟΚ και απλά ανακοινώθηκαν ως… ξανά ΠΑΣΟΚ.

Μπερδευτήκατε; Λογικό.

Όταν ανακοινώνονται ονόματα στελεχών, που όλοι ξέρουν ότι δεν έφυγαν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και τώρα ανακοινώνονται ότι… διευρύνουν το… ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει μπέρδεμα.

Για παράδειγμα στελέχη όπως ο Χρήστος Σμυρλής, ο Αλέκος Βούλγαρης, η Ροδούλα Ζήση, ο Κώστας Μαμέλης, η Μαρία Ανδρούτσου, ο Αντώνης Δριβελέγκας (αδελφός του Γιάννη), ο Μιχάλης Ορφανός, ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ, και αρκετοί άλλοι από τον κατάλογο, δεν έφυγαν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ – απλά κανείς δεν τους φώναξε ποτέ να κάνουν κάτι και τους θυμήθηκαν τώρα.

Ή, άλλο παράδειγμα κορυφαίο είναι η Γωγώ Μπρέμπου, η οποία ήταν στο προεδρείο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το 2022! Ε, άμα είσαι στο προεδρείο ενός συνεδρίου λογικά είσαι και στο κόμμα, δεν εξηγείται να περνούσες απ’ έξω να είδες φως και μπαίνοντας να σε βάλανε στο προεδρείο!

