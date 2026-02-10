search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 12:33

Μία διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με… ΠΑΣΟΚ – Όταν η Μπρέμπου ήταν στο προεδρείο του προηγούμενου συνεδρίου

10.02.2026 12:33
gogo_mprempou_new

Ψάχνουν ακόμα να βρουν και να μετρήσουν πόσοι από τους 44 που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ ως μέλη της… διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ήταν όντως εκτός ΠΑΣΟΚ και γύρισαν και πόσοι ήταν έτσι κι αλλιώς στο ΠΑΣΟΚ και απλά ανακοινώθηκαν ως… ξανά ΠΑΣΟΚ.

Μπερδευτήκατε; Λογικό.

Όταν ανακοινώνονται ονόματα στελεχών, που όλοι ξέρουν ότι δεν έφυγαν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και τώρα ανακοινώνονται ότι… διευρύνουν το… ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει μπέρδεμα.

Για παράδειγμα στελέχη όπως ο Χρήστος Σμυρλής, ο Αλέκος Βούλγαρης, η Ροδούλα Ζήση, ο Κώστας Μαμέλης, η Μαρία Ανδρούτσου, ο Αντώνης Δριβελέγκας (αδελφός του Γιάννη), ο Μιχάλης Ορφανός, ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ, και αρκετοί άλλοι από τον κατάλογο, δεν έφυγαν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ – απλά κανείς δεν τους φώναξε ποτέ να κάνουν κάτι και τους θυμήθηκαν τώρα.

Ή, άλλο παράδειγμα κορυφαίο είναι η Γωγώ Μπρέμπου, η οποία ήταν στο προεδρείο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το 2022! Ε, άμα είσαι στο προεδρείο ενός συνεδρίου λογικά είσαι και στο κόμμα, δεν εξηγείται να περνούσες απ’ έξω να είδες φως και μπαίνοντας να σε βάλανε στο προεδρείο!

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Ένα αιχμηρό σχόλιο για το «λάθος» του Γεωργιάδη

Ο Δρυμιώτης έχει άποψη για όλα: «Η Καρυστιανού είναι ο νέος Κασσελάκης» (video)

Με τον Δένδια τα έβαλε ο Φιντάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

tanker-hormuz-stratiotis
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγίες για τα αμερικανικά πλοία στο Ορμούζ – Το Ιράν «θωρακίζει» το Ισφαχάν (photos)

eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:37
chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

1 / 3