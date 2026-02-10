Ταξίδι στην… Άγκυρα: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Μητσοτάκη

Με… δεκάδα υπουργών θα ταξιδέψει αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Άγκυρα, για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, στην αποστολή θα συμμετάσχουν οι εξής υπουργοί:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Λίγο-πολύ η σύνθεση της ομάδας δείχνει και τη θεματολογία του Συμβουλίου, αν και, όπως έχει γραφτεί πολλάκις, ο βασικός στόχος είναι η διατήρηση των «ήρεμων νερών».

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Ένα αιχμηρό σχόλιο για το «λάθος» του Γεωργιάδη

Ο Δρυμιώτης έχει άποψη για όλα: «Η Καρυστιανού είναι ο νέος Κασσελάκης» (video)

Με τον Δένδια τα έβαλε ο Φιντάν