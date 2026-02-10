Ταξίδι στην… Άγκυρα: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με… δεκάδα υπουργών θα ταξιδέψει αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Άγκυρα, για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, στην αποστολή θα συμμετάσχουν οι εξής υπουργοί:
Λίγο-πολύ η σύνθεση της ομάδας δείχνει και τη θεματολογία του Συμβουλίου, αν και, όπως έχει γραφτεί πολλάκις, ο βασικός στόχος είναι η διατήρηση των «ήρεμων νερών».
