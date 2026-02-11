search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.02.2026 13:45

Κεραμέως: Προγράμματα κατάρτισης υπήρχαν και επί ΣΥΡΙΖΑ – H Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση Παναγόπουλου

Με αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απαντά η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο επί των Συλλογικών Συμβάσεων με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή, κι ενώ αύριο το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια με στόχο την ψήφισή του την Παρασκευή.

Σε σχέση με την κριτική για τους χειρισμούς αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, η υπουργός στρεφόμενη κατά του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι αυτά τα προγράμματα υπήρχαν και επί δικής του διακυβέρνησης.

«Κοιτάξτε την περίοδο της κυρίας Αντωνοπούλου επί ΣΥΡΙΖΑ εάν αμφισβητείτε αυτά τα προγράμματα» είπε. «Κοιτάξτε στα κιτάπια σας, και τότε γίνονταν αυτά τα προγράμματα, επί Ράνιας Αντωνοπούλου, δεν είναι καινούργια. Σωστά τα ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε.

Όσο για τον Γιάννη Παναγόπουλο, στην κριτική ότι «κλείνει τα μάτια στις καταγγελίες», όπως ανέφερε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ «ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, έχει υπάρξει εισαγγελική έρευνα κατά φυσικού προσώπου. Είναι σημαντικό να χυθεί άπλετο φως, μένει να ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων και να κρίνει η Δικαιοσύνη». Σε κάθε περίπτωση, η υπουργός διαχώρισε την υπόθεση Παναγόπουλου από τη θεσμική συζήτηση πολιτείας και εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Η Νίκη Κεραμέως στράφηκε εκ νέου και κατά του ΠΑΣΟΚ για την κριτική που ασκεί στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παραπέμποντας ξανά στην θετική στάση του «πράσινου» προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά. «Το μόνο που μας είπατε για την ουσία της συμφωνίας είναι ότι “σας τα λέγαμε τόσο καιρό”. Εάν μας τα λέτε τόσο καιρό, τώρα που τα φέρνουμε, θα το ψηφίσετε;», ρώτησε, απευθυνόμενη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

