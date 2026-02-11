search
11.02.2026 11:35

Κασσελάκης: Υποκρισία ΝΔ για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές (video)

11.02.2026 11:35
kasselakis

Για υποκριτική στάση στο θέμα αναθεώρησης του άρθρου με το 86 περί ευθύνης υπουργών, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11/2) στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την αναθέωρηση του άρθρου 86 για να σώσει τους υπουργούς της.

Σε ότι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την κατηγόρησε για λαϊκισμό, καθώς λέει ότι θα δώσει επιδόματα στους πολίτες, από τα χρήματα που θα εξοικονομήσει από τη μονομερή διαγραφή χρέους.

Σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης προέβλεψε ότι δε θα κατέβει στις εκλογές. «Δεν νομίζω ότι θα κατέβει καν στις εκλογές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ΚΚΕ, καθώς Νέα Αριστερά σχολιάζοντας ότι: «λένε “όχι” σε όλα κι αυτό είναι συντήρηση».

