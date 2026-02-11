Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

Ανάποδα μετράει πλέον ο χρόνος για την άφιξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της δεκαμελούς υπουργικής αποστολής στην Άγκυρα, για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Χαμηλές προσδοκίες

Όπως έχει ήδη γράψει το topontiki.gr, οι προσδοκίες Αθήνας και Άγκυρας από τη συνάντηση – η οποία πραγματοποιείται με καθυστέρηση ενός χρόνου… – είναι μικρές: βασικοί στόχοι είναι η διατήρηση των «ήρεμων νερών», η αποτροπή επιπλέον εντάσεων και προσπάθεια συνεννόησης των δύο χωρών ώστε να μην υπάρξει… διαιτητική εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης, αναμένεται να υπογραφούν και κάποιες διμερείς συμφωνίες: σύμφωνα με πλήροφορίες, πληροφορίες, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει μια δήλωση προθέσεων για συνεργασία στις φυσικές καταστροφές με έμφαση τους σεισμούς, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογο του μια κοινή δήλωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα.

Επίσης, στον τομέα της οικονομίας, δύο συμφωνίες θα υπογράψει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μια εκ των οποίων θα αφορά το Enterprise Greece, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συζητήσει με τον Τούρκο ΥΠΟΙΚ Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 5 δισ. με στόχο να φτάσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ.

Η «υψηλή πολιτική»

Όλα αυτά αποτελούν μέρος της «χαμηλής πολιτικής» στην οποία Ελλάδα και Τουρκία φαίνεται ότι τα βρίσκουν τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον πολιτικό διάλογο και τα ΜΟΕ, τα οποία συνεχίζονται κανονικά, παρά τις αναβολές στη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και τις – πιο χαμηλής έντασης απ’ ό,τι στο παρελθόν – προκλήσεις της Άγκυρας.

Ωστόσο, οι χαμηλές προσδοκίες δεν σημαίνουν ότι οι δύο ηγέτες δεν πρόκειται να θέσουν και ζητήματα πιο «υψηλής πολιτικής» τα οποία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις… αέναες NAVTEX που εκδίδει η Τουρκία, αλλά και στα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν ότι ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον εξοβελισμό της Τουρκίας από τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το SAFE, αλλά και για τον όλο και πιο σφιχτό εναγκαλισμό της Ελλάδας με το Ισραήλ, με το οποίο η Τουρκία έχει ανοίξει βεντέτα λόγω της σφαγής στη Γάζα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ερντογάν θα υποδεχθεί τον Μητσοτάκη στις 15:15 ώρα Ελλάδος, ενώ στην αρχή θα γίνει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο ηγετών και θα ακολουθήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην ολομέλεια του και οι κοινές δηλώσεις μετά τις 17:00.

