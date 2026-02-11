search
Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, σε λίγο η συνάντηση με Ερντογάν – Όλες οι εξελίξεις (Live)

Στην πρωτεύουσα της Τουρκίας βρίσκεται από τις 2:20 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεία δέκα υπουργών, για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη, ενώ στην αρχή θα γίνει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο ηγετών και θα ακολουθήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην ολομέλεια του και οι κοινές δηλώσεις μετά τις 17:00.

Ο σύντομος διάλογος:

– Γεια σας κ. Πρόεδρε
– Γεια σας
– Όλα καλά;
– Πολύ καλά!

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις δηλώσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, τον Κ. Μητσοτάκη συνόδευε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οι υπόλοιποι υπουργοί έφθασαν στην Άγκυρα με άλλη πτήση.

Τα δύο αεροσκάφη της ελληνικής αποστολής:

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι «σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας. […] Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

Θα ακολουθήσει δείπνο (στις 18:00) που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

