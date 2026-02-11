search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
11.02.2026

Παρέμεινε στον θρόνο της τηλεθέασης ο Alpha και την Τρίτη (10/2)

11.02.2026 17:12
tiletheasi_2307_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Πρώτος και με διαφορά από τον ανταγωνισμό παρέμεινε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ο Alpha αυξάνοντας μάλιστα την επίδοση του.

Η κατάταξη μεταξύ του πρώτου γκρούπ δυναμικότητας σταθμών δεν άλλαξε, όμως ο ΑΝΤ1 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα εμφάνισε αξιοπρόσεκτες απώλειες, διατηρώντας ωστόσο διψήφιο αριθμό στοκύριο μέρος του μερίδιο του.

Το Star πρόσθεσε πόντους και αποτέλεσε το τέταρτο κανάλι με διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης. Αντιθέτως ο ΣΚΑΪ εμφάνισε κάμψη στην επίδοση του, από τη μια ημέρα στην άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στα κρατικά κανάλια οι επιδόσεις δείχνουν να έχουν παγιωθεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ειδικά εκείνη της ΕΡΤ1, παρά τον πλούτο σε επίπεδο μυθοπλασίας στο prime time, φαίνεται να έχει περιέλθει σε τελματώδη κατάσταση.

