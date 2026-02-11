«Rooster»: Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το trailer της νέας κωμικής σειράς με τον Steve Carell (photos/video)

«Rooster» είναι ο τίτλος της νέας κωμικής σειράς του Μπιλ Λόρενς (Bill Lawrence) με πρωταγωνιστή και εκτελεστικό παραγωγό τον Στιβ Καρέλ (Steve Carell) το trailer της οποίας κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά των 10 επεισοδίων, είναι «μια κωμωδία που διαδραματίζεται σε μια πανεπιστημιούπολη και επικεντρώνεται στην περίπλοκη σχέση ενός συγγραφέα μπέστ σέλερ (Καρέλ) με την κόρη του (Τσάρλι Κλάιβ – Charly Clive)».

Ο Καρέλ επισκέπτεται το πανεπιστήμιο όπου διδάσκει η κόρη του, για να τη στηρίξει μετά την απιστία του συζύγου της (Φιλ Ντάνστερ – Phil Dunster) με μία φοιτήτρια. Ωστόσο, ο πρύτανης (Τζον Κ. ΜακΓκίνλεϊ – John C. McGinley) τον πείθει να αναλάβει μία θέση στο ίδρυμα, κι εκείνος αρχίζει να αναπτύσσει δεσμούς με τους φοιτητές του.

Στο πλευρό του Καρέλ πρωταγωνιστούν επίσης οι Ντανιέλ Ντέντγουιλερ (Danielle Deadwyler) και Λόρεν Τσάι (Lauren Tsai), ενώ το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Κόνι Μπρίτον (Connie Britton), Ρόμπι Χόφμαν (Robby Hoffman), Άνι Μουμόλο (Annie Mumolo), Άλαν Ρακ (Alan Ruck) και Ρόρι Σκόβελ (Rory Scovel).

Το HBO κέρδισε τη «μάχη» των προσφορών για τη σειρά των δημιουργών Μπιλ Λόρενς και Ματ Τάρσες (Matt Tarses), δίνοντας απευθείας έγκριση για την παραγωγή της τον Μάιο του 2024. Το δίδυμο εκτελεί και χρέη showrunner ενώ βρίσκεται και στην εκτελεστική παραγωγή μαζί με τους Τζεφ Ίνγκολντ (Jeff Ingold) και Λάιζα Κάτζερ (Liza Katzer) για λογαριασμό της Doozer Productions, μεταξύ άλλων. Το στούντιο παραγωγής είναι η Warner Bros. TV, με την οποία οι δημιουργοί διατηρούν συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Max, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

