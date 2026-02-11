Eurovision 2026: Σήμερα ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός – Πώς ψηφίζει το κοινό

Σήμερα, Τετάρτη (11/2), στις 21:00, το «Sing for Greece 2026» ανοίγει την αυλαία με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι πρώτοι επτά καλλιτέχνες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Στον αποψινό ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση αποκλειστικά μέσω της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού.

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό.

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Το σόου θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Στον αποψινό Α’ Ημιτελικό, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» θα ανέβει η Klavdia, βάζοντάς μας σε ρυθμούς Eurovision.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν απόψε

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Η ΕΡΤ ενημερώνει για την ψηφοφορία στους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της Κυριακής. Στους δύο ημιτελικούς ψηφίζει αποκλειστικά και μόνον το κοινό.

Στον τελικό -των 14 επικρατέστερων- το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής (25%) και της διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting (https://sfg.vote).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την χώρα στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό όποιος επιθυμεί στέλνει SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή του. Μπορεί, δε, να στείλει έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στην ειδική ιστοσελίδα ψηφοφοριας (https://sfg.vote/) του εθνικού τελικού «Sing for Greece». Όποιος θέλει μπορεί να ψηφίσει από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας.

Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Επίσης δίδεται η επιλογή να δώσει… μονοκούκι τις 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή τις επιμερίσει σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

«Rooster»: Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το trailer της νέας κωμικής σειράς με τον Steve Carell (photos/video)

ANT1: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για το βραδινό τοκ σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Πρόστιμο στο Telegram γιατί αρνήθηκε να αφαιρέσει «εξτρεμιστικό» περιεχόμενο