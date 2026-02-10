Eurovision 2026: Στήνει τηλε-κάλπες η ΕΡΤ – Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στον εθνικό τελικό

Κάτι παραπάνω από 24 ώρες μεσολαβούν ως το πρώτο στάδιο της διαδικασίας «Sing for Greece» της ΕΡΤ για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο στη Βιέννη.

Η ΕΡΤ ενημερώνει για την ψηφοφορία στους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της Κυριακής. Στους δύο ημιτελικούς ψηφίζει αποκλειστικά και μόνον το κοινό.

Στον τελικό -των 14 επικρατέστερων- το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής (25%) και της διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting (https://sfg.vote).

Για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την χώρα στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό όποιος επιθυμεί στέλνει SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή του. Μπορεί δε να στείλει έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας:

Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στην ειδική ιστοσελίδα ψηφοφοριας (https://sfg.vote/) του εθνικού τελικού «Sing for Greece». Όποιος θέλει μπορεί να ψηφίσει από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας.

Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Επίσης δίδεται η επιλογή να δώσει… μονοκούκι τις 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή τις επιμερίσει σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ: https://sfg.vote/terms-and-conditions

