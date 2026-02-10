Eurovision 2026: Με διεθνή κριτική επιτροπή και εκπλήξεις η εθνική υπόθεση για το τραγούδι που θα «πάει» στη Βιέννη

Τα διαδικαστικά τα γνωρίζετε. Τρεις ημέρες (Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή), δύο ημιτελικοί, ένας τελικός, για ένα «εισιτήριο» στην Eurovision 2026.

Τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο οργανωμένα από κάθε άλλη φορά, όπως υποστηρίζεται από την ΕΡΤ. Δυο ωρίτσες θα διαρκέσει κάθε ημιτελικός (με έναρξη στις 21:00) του «Sing for Greece 2026». Θα υπάρχει και ένα κάποιο στοιχείο ριάλιτι στη διάρκεια καθεμιάς διαδικασίας, θα πραγματοποιούνται συνδέσεις με τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναμονής για τους καλλιτέχνες, το γνωστό Green room, ώστε οι τηλεθεατές να έχουν εμπειρία από τις αντιδράσεις και την αγωνία των υποψηφίων αλλά και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Παρουσιαστές – το ξέρετε – οι Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα.

Τα τρία σόου θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία ,όλου του ΕΡΤικού Eurovisionικού «πακέτου» έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Σε καθέναν από τους δύο ημιτελικούς η επτάδα για τον τελικό της Κυριακής θα προκύψει από ψηφοφορία του κοινού. Εκείνων που θα παραβρεθούν στο κτήριο του Φεστιβαλ Αθηνών στην οδό Πειραιώς, αλλά και όσων είναι στα σπίτια τους.

Μετά από κάθε ημιτελικό, θα διεξαχθεί , σε απευθείας μετάδοση, κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, και στην διάρκεια της ειδικής εκπομπής «Η κλήρωση» οι διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν θα κάνουν τις πρώτες δηλώσεις τους στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Στην τελική ευθεία της διαδικασίας αποτελεσμάτων τα ονόματα των 14 του Εθνικού Τελικού θα εμφανιστούν σε ψηφιακό πίνακα- οθόνη και η κατάταξη τους θα διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο με την σταδιακή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της τηλεψηφοφορίας (televoting) που θα πιάσουν 50% θα μείνουν σαν σουρπρίζ στο τέλος για το σασπένς της τηλεοπτικής εμπειρίας που με αριστοτεχνικό τρόπο θα καλύψει η ΕΡΤ.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

