Υπόθεση τηλεπαιχνιδιών η πρώτη θέση τηλεθέασης Σαββάτου και Κυριακής (7,8/2)

Ασυνήθιστα χαρακτηριστικά για διάφορους λόγους είχαν τα ημερήσια τηλεβαρόμετρα του διημέρου που μας πέρασε. Ως κάποιο βαθμό επηρεάστηκαν από τις προτάσεις των καναλιών.

Κορυφαίες προτιμήσεις ήταν τηλεπαιχνίδια. Δημοφιλέστερο πρόγραμμα του Σαββάτου ήταν ο «Τροχός της τύχης» και μάλιστα σε επανάληψη, την Κυριακή ο «Εκατομμυριούχος-special edition».

Το Σάββατο, σα συνεννοημένα τα κανάλια, είχαν στα μενού τους, ιδίως τα βραδινά, ταινίες. Το γκελ τους σταθμισμένο, ιδίως των ελληνικών. Απόδειξη, ότι τρεις από τις 10 θέσεις του Top 10 της ημέρας ήταν κατειλημμένες από εκείνες. Κυριάρχησαν, επίσης, τα δελτία ειδήσεων, με πρώτο και καλύτερο το κεντρικό δελτίο του Star.

Την Κυριακή, ο «Τροχός της τύχης» έκανε… σετάκι κορυφής με τον «Εκατομμυριούχο», και έπειτα από καιρό το «Survivor» εθεάθη στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης -έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι στο ριάλιτι εισήλθαν πέντε νέοι παίκτες.

Τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας αναδείχθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, με εκείνο του Star να φιγουράρει στη μέση της κλίμακας Nielsen.

