ΑΝΤ1: Ο Παύλος ντε Γκρες στο «Ενώπιος Ενωπίω» της Πέμπτης (12/2)

Ο γιός του τέως βασιλιά Κωνσταντίου, Παύλος ντε Γκρες, θα βρεθεί «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Πέμπτης.

Στη συνέντευξη θα μιλήσει για την ιστορία της οικογένειάς του, τη σχέση του με την Ελλάδα και το επίθετό του.

Θα αναφερθεί στην κριτική που δέχθηκε ο πατέρας του για τη στάση του την περίοδο της Χούντας, στη σημερινή πολιτική κατάσταση και στα σχέδιά του για το μέλλον.

