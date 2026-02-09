«Όλα τα λεφτά» της τηλεθέασης σε σχεδόν 40 λεπτά την Παρασκευή (6/2)

Κορυφαίο πρόγραμμα της Παρασκευής, ως συνήθως τέτοια ημέρα, ήταν (όπως και τις Πέμπτες) το νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» και έκανε… ντουέτο στις τηλεπροτιμήσεις με τη νέα σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», επίσης, του Alpha.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο», με το «Deal» στην τέταρτη να έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του όχι μόνον στο Top 10, αλλά και στις θέσεις πολύ κοντά στην «κορυφή», σύμφωνα με τη Nielsen, προσπερνώντας, μάλιστα, τη συγκεκριμένη ημέρα και τον «Τροχό της τύχης».

Η καλή επίδοση του τηλεπαιχνιδιού αποτέλεσε «εφαλτήριο» τηλεθέασης για το κεντρικό δελτίο του σταθμού, το οποίο ήταν έκτο σε δημοτικότητα -πρώτο στη τυπολογία του.

Εκ των κορυφαίων της ημέρας και το «Φως στο τούνελ», το οποίο κράτησε στη συχνότητά του έως βαθιά μέσα στη νύχτα 478.000 τηλεθεατές.

