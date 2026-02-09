search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 18:24

«Όλα τα λεφτά» της τηλεθέασης σε σχεδόν 40 λεπτά την Παρασκευή (6/2)

09.02.2026 18:24
Tileorasi

Κορυφαίο πρόγραμμα της Παρασκευής, ως συνήθως τέτοια ημέρα, ήταν (όπως και τις Πέμπτες) το νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» και έκανε… ντουέτο στις τηλεπροτιμήσεις με τη νέα σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», επίσης, του Alpha.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο», με το «Deal» στην τέταρτη να έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του όχι μόνον στο Top 10, αλλά και στις θέσεις πολύ κοντά στην «κορυφή», σύμφωνα με τη Nielsen, προσπερνώντας, μάλιστα, τη συγκεκριμένη ημέρα και τον «Τροχό της τύχης».

Η καλή επίδοση του τηλεπαιχνιδιού αποτέλεσε «εφαλτήριο» τηλεθέασης για το κεντρικό δελτίο του σταθμού, το οποίο ήταν έκτο σε δημοτικότητα -πρώτο στη τυπολογία του.

Εκ των κορυφαίων της ημέρας και το «Φως στο τούνελ», το οποίο κράτησε στη συχνότητά του έως βαθιά μέσα στη νύχτα 478.000 τηλεθεατές.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Ο Παύλος ντε Γκρες στο «Ενώπιος Ενωπίω» της Πέμπτης (12/2)

Με πρωτιά τηλεθέασης ολοκλήρωσε το πενθήμερο (6/2) ο Alpha

Washington Post: «Βροχή» αντιδράσεων και ανησυχία για την «επόμενη ημέρα» της εφημερίδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano dromos georgia – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος στη Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

ivan-savvidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

sminarxos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:49
aeroplano dromos georgia – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος στη Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

1 / 3