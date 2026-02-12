search
12.02.2026 10:30

Paramount/Skydance: Νέα προσφορά στη Warner με «ένα σκασμό» δολάρια – Κίνηση πίεσης και εντυπωσιασμού, εκτιμούν αναλυτές

warner_paramount_netflix_1712_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ρελάνς στην προσφορά της Netflix με «ζεστό χρήμα» για την Warner Bros. Discovery, έκανε η Paramount/Skydance προσθέτοντας μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην ήδη αναβαθμισμένη υπάρχουσα προσφορά της.

Η P/SKY που λέτε ανακοίνωσε, σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ, ότι προτίθεται να καταβάλλει επιπλέον 25 σεντς ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο κατά το οποίο η συμφωνία δεν θα έχει ολοκληρωθεί μετά τις αρχές του 2027.

Πιο απλά, η Paramount, ενισχύει την επιθετική προσφορά της αρχικής πρότασης και θα προσθέτει περι τα 650 εκατ. δολάρια σε μετρητά ανα τρίμηνο. Επίσης θα καλύψει το ποσό της δεσμευτικής ρήτρας ανάμεσα στη Warner Bros. Discovery και Netflix, εφόσον η WBD εν τέλει αλλάξει γνώμη και δεν ολοκληρώσει την συμφωνία με την πρωτοπόρο εταιρεία steaming. Σε αριθμούς η νέα πρόταση της Paramount: Δεν αύξησε τη συνολική προσφορά της, που ανέρχεται σε 30 δολάρια ανά μετοχή, ή 108,4 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Αλλά δήλωσε ότι  θα χρηματοδοτήσει τη ρήτρα αποχώρησης  ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που θα οφείλει η Warner Bros στη Netflix, στην περίπτωση που υπαναχωρήσει η WBD.Δεσμεύτηκε μάλιστα να καλύψει επιπλέον 1,5 δισ. δολάρια που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του χρέους της Warner Bros.

Παρόλο που η Paramount δεν αύξησε την προσφορά της ανά μετοχή, τα επιπλέον κίνητρα εκτιμάται, όπως αναφέρει το Ρόιτερς, ότι  σηματοδοτούν την τελευταία προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει τους μετόχους της Warner Bros στην παρατεταμένη μάχη της με τη Netflix για τον έλεγχο ορισμένων από τα πιο σημαντικά τηλεοπτικά και κινηματογραφικά περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο.

Στο μεταξύ η επενδυτική Ancora Holdings έχει αποκτήσει μερίδιο περίπου 200 εκατ. δολαρίων στην WBD και σκοπεύει να αντιταχθεί στην επικείμενη συμφωνία εξαγοράς τηλεοπτικών και κινηματογραφικών περιουσιακών στοιχείων της Warner από τη Netflix.

Η εταιρεία έχει ενημερώσει ιδιωτικά τον CEO της Warner, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια μάχη για την εξουσία, εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους μετόχους με την Paramount, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Warner Bros έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 69 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε της Κεφαλαιαγοράς του Λονδίνου, LSEG, καθιστώντας το μερίδιο της Ancora λιγότερο από 1% της εταιρείας.

Χρηματοεπενδυτικοί αναλυτές θεωρούν απίθανο η Warner να τα «σπάσει» με τη Netflix με αφορμή τη νέα πρόταση της Warner.

«Η βελτιωμένη προσφορά δεν είναι εφικτό να απομακρύνει την WBD από τη Netflix και να την προσελκύσει προς την Paramount. Η Paramount προσπαθεί να πετύχει κάτι τυχαία, ελπίζοντας ότι κάτι θα καταφέρει», ανέφερε ανώτερο στέλεχος εταιρείας ερευνών αγοράς στα ΜΜΕ.

