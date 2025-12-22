Η Paramount τροποποιεί την προσφορά της για την Warner Discovery με νέες προσωπικές εγγυήσεις από τον Έλισον

Η Paramount τροποποίησε την προσφορά της για την Warner Bros. Discovery, με τον δισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον να συμφωνεί να εγγυηθεί προσωπικά 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου για τη συμφωνία και να δημοσιεύσει αρχεία σχετικά με το οικογενειακό trust που υποστηρίζει τη συμφωνία.

Η Paramount είχε προηγουμένως κάνει μια εχθρική προσφορά σε μετρητά ύψους 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 30 δολαρίων ανά μετοχή, για όλη την Warner, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών καναλιών όπως το CNN, το TNT και το Food Network.

Η Warner νωρίτερα συνέστησε στους μετόχους να απορρίψουν την προσφορά της Paramount, λέγοντας ότι πίστευε ότι η πρόταση του Netflix για τα στούντιο και την υπηρεσία streaming HBO Max ήταν ακόμα ανώτερη. Η συμφωνία του Netflix για το στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming ήταν 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές, ή 27,75 δολάρια ανά μετοχή.

Η απόρριψη της Warner είχε επικεντρωθεί σε αυτό που είχε χαρακτηρίσει «απατηλή» προσφορά, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των μετοχών που προσέφερε η Paramount. Είχε επικεντρωθεί στη δομή της δέσμευσης της οικογένειας Έλισον για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας και κάλεσε την κάλεσε να παράσχει μια πιο προσωπική δέσμευση.

Η Paramount δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προσφορά της παρέμεινε ανώτερη από αυτήν του Netflix και ανέφερε ότι ο Έλισον συμφώνησε να παράσχει μια «αμετάκλητη προσωπική εγγύηση» για τα 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια για την προσφορά και τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης κατά της Paramount.

Αύξησε επίσης το τέλος που θα κατέβαλε σε περίπτωση που η συμφωνία μπλοκαριστεί από τις ρυθμιστικές αρχές, ισοφαρίζοντας την ασυνήθιστα υψηλή προσφορά των 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Netflix.

Διαβάστε επίσης:

Νέα στοιχεία για την κλοπή στο Λούβρο: Άρπαξαν πάνω από 8.000 διαμάντια, 200 μαργαριτάρια και δεκάδες σμαράγδια και ζαφείρια

Η μπύρα που είναι παράνομη σε 15 αμερικανικές πολιτείες και μπορεί να λιώσει ένα ποτήρι

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση