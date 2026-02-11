Αγκαζέ με την πρώτη θέση τηλεθέασης και την Τρίτη (10/2) η σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Από την αρχή του β’ ημιχρόνου της σεζόν η σειρά «Να μ’ αγαπάς» έχει αναπτύξει δυναμική περισσότερη από εκείνη που είχε στην έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου. Για μια ακόμα ημέρα ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen, και επανέλαβε το «1-2» στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο μαζί με τον «Άγιο έρωτα».

Η σταθερότητα στις συνήθειες των τηλεθεατών αντικατοπτρίζεται στην αναλλοίωτη πρώτη τετράδα τηλεπροτιμήσεων.

Στη μέση της 10άδας επανήλθε το «Deal», το οποίο την Δευτέρα ήταν έβδομο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, ενώ το «Grand Hotel» υποχώρησε από τη μια ημέρα στην άλλη τέσσερις θέσεις.

Στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης επανεμφανίστηκε και η δραματική σειρά εποχής «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Συνολικά, χθες μία στις δύο θέσεις του Top 10 κατελήφθησαν από προτάσεις του Alpha.

