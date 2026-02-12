search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:51
12.02.2026 13:42

Παύλος Μαρινάκης: Το ραδιόφωνο «αιχμή δόρατος» κατά της παραπληροφόρησης

12.02.2026 13:42
pavlos_marinakis_new

Το ραδιόφωνο ως Μέσο Ενημέρωσης με φωνή που έχει ονοματεπώνυμο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της μάστιγας των fake news.

Την θεώρηση αυτή εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο ευρείας συζήτησης για το μέλλον του Ραδιοφώνου στην ετήσια ημερίδα-θεσμό «All Things Radio» της ΕΙΙΡΑ.

«Η μάχη ενάντια στην κρίση της παραπληροφόρησης για μένα είναι ιερή και δεν είναι μια μάχη που μπορεί να δώσει ένα κόμμα μόνο του, μια κυβέρνηση μόνη της. Είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί», έκανε εισαγωγή στο συγκεκριμένο σημείο της ομιλίας του ο κ. Μαρινάκης με κεντρικό άξονα την τελική φάση ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίο με τις αντίστοιχες διαδικασίες αδειοδότησης τηλεοπτικών σχημάτων περιφερειακής εμβέλειας και ραδιοσταθμών. 

«Σίγουρα υπάρχουν προβλέψεις στον νόμο ακόμα και για ανυπόγραφα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Στα social media αυτό δεν μπορεί δυστυχώς να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα, ούτε έχουμε τέτοια διάθεση. Σε μία εφημερίδα αυτό είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί αυτό που γράφεται μένει. Ούτε μπορεί να κατέβει από ένα site, οπότε αυτός ο οποίος γράφει κάτι ξέρει ότι πρέπει να έχει κάνει τη σχετική έρευνα για να μην είναι ψευδές ή δυσφημιστικό. Στα ραδιόφωνα είναι εντελώς ξεκάθαρη η κατάσταση. Ξέρεις ποιος μιλάει. Παίρνει την ευθύνη των λεγομένων του και πρέπει να κάνει έρευνα γι’ αυτό που θα πει. Άρα τα ραδιόφωνα θεωρώ ότι μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη ενάντια στην παραπληροφόρηση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, το επισημάνατε.

Και σε όλη αυτή τη μάχη, όποια κι αν είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα, όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση. Το κράτος έχει συνέχεια και αυτές οι συνέργειες έχουν και πρέπει να έχουν συνέργεια, το ξεχωρίζω ως τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική μάχη και της δικής μας και της επόμενης γενιάς.

Γιατί θα έρθει η στιγμή που τα παιδιά μας είτε είναι μεγαλύτερα είτε μικρότερα, δεν θα μπορούν να γνωρίζουν, ακόμα και αν αυτός που βλέπουν να μιλάει στην οθόνη του κινητού τους, πράγματι έχει πει όσα βλέπουν, όχι αν είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι είπε, αν πράγματι τα είπε. Και σε αυτό το ραδιόφωνο, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή».

Σύντομα αναμένεται να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο  νομοθετική διάταξη δανειοδοτικής διαδικασίας στο Ραδιόφωνο, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, η οποία συναρτάται με την εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»

singforgreece
MEDIA

EΡΤ1: Αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% η τηλεθέασή της χάρη στον πρώτο ημιτελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision

20260115-Geely-EX5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το πολυτελές και προσιτό Geely EX5 (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη – Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο ιατρικό λάθος στην Ιταλία – Παιδί δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει μετά από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

