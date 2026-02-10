search
All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

radiofono_new
Πηγή: Pixabay

Ένας θεσμός- γιορτή, που κάθε φορά έχει ενδιαφέρον, το «All things Radio» θα πραγματοποιηθεί για το 2026 στην Βιβλιοθήκη της Βουλής, αύριο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου.

Η σημαντική ημερίδα για το μέλλον του ραδιοφώνου τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κεντρικοί ομιλητές οι οποίοι θα κομίσουν την διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία είναι οι Στέφαν Μίλερ, πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοσταθμών (https://www.aereurope.org/), του δικτύου ευρωπαϊκών ραδιοσταθμών με έδρα τις Βρυξέλλες, Μαρκ Άνταμς ειδικός Ψηφιακού Μετασχηματισμού και πρόεδρος του Συμβουλίου Ηγεσίας Τ.Ν., Λι Πράις, διακεκριμένος ραδιοφωνικός παραγωγός, δημιουργικός διευθυντής και σύμβουλος τεχνολογίας ΜΜΕ με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο του ραδιοφώνου στο Η.Β..

Από ελληνικής πλευράς θα μιλήσουν ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ Κωνσταντίνος Φωτόπουλος και ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ Κώστας Μασσέλος.

Το ΕΣΡ, σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, αν και αρμόδιο, κατά το Σύνταγμα, για τη χορήγηση των αδειών δεν εκπροσωπείται.

Στην συζήτηση για την «επόμενη ημέρα» του Ραδιοφώνου συμμετέχουν και συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στελέχη της μιντιακής-διαφημιστικής αγοράς, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, στελέχη ραδιοφωνικών επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, αρρύθμιστο εξακολουθεί να παραμένει το ραδιοφωνικό τοπίο και οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις να λειτουργούν σε καθεστώς προσωρινής νόμιμης λειτουργίας με βεβαιώσεις από το ΕΣΡ, ενώ στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην Ευρώπη η συζήτηση για το ψηφιακό ραδιόφωνο βρίσκεται σε εξέλιξη και- σταδιακά- σε εφαρμογή.

