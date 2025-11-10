search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:59
LIFESTYLE

10.11.2025 10:22

Στέλλα Γεωργιάδου από τις Φιλιππίνες: «Περιμένουμε και δεύτερο τυφώνα – Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις»

10.11.2025 10:22
Στις Φιλιππίνες που μετρά εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές μετά τους σφοδρούς τυφώνες, βρίσκεται η Στέλλα Γεωργιάδου, με την τραγουδίστρια να ενημερώνει ότι αναμένεται και νέο κύμα με αποτέλεσμα να έχουν αναβληθεί οι πτήσεις.

Ο τυφώνας Καλμάγκι, γνωστός και ως Τίνο, είχε ως τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 140 θύματα, ενώ 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 νεκρούς, ενώ άλλα 28 θύματα έχουν καταγραφεί στην επαρχία Τσεμπού.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές των Φιλιππίνων, συνοδευόμενος από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι εγκατέλειψαν ευάλωτες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, καθώς ο υπερτυφώνας αναμενόταν να φτάσει το βράδυ της Κυριακής.

Η Στέλλα Γεωργιάδου που παραμένει στις Φιλιππίνες, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες μίλησε για την κατάσταση που βιώνει με αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Απρόβλεπτα όλα στις Φιλιππίνες. Περιμένουμε και δεύτερο τυφώνα μέσα σε λίγες μέρες. Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις πάλι και είμαστε σε αναμονή» ανέφερε σε ένα βίντεο.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η τραγουδίστρια κοινοποίησε μια selfie από το Σάββατο, επισημαίνοντας ότι μια μέρα πριν, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

