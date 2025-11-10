Μεσσαροπούλου για Καινούργιου: «Δεν ήταν τυχαία η μέρα που επέλεξε να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της» (Video)

Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε, το βράδυ της Κυριακής, η Κατερίνα Καινούργιου με μια πολύ τρυφερή φωτογραφία μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και μια γλυκιά ανάρτηση που έκανε λόγο για ένα μικρό θαύμα που έρχεται.

Το γεγονός συζητήθηκε στο πάνελ του «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποκαλύπτει ότι είχε καταλάβει ότι η παρουσιάστρια είναι έγκυος έπειτα από μια συνάντηση που είχαν οι δυο τους τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Τίνα Μεσσαροπούλου η οποία αποκάλυψε ότι η μέρα που η παρουσιάστρια αποφάσισε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της δεν ήταν τυχαία.

«Η χθεσινή μέρα, του Αγίου Νεκταρίου, δεν ήταν τυχαία. Η Κατερίνα έχει ιδιαίτερη σχέση με το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Νομίζω πως η ανακοίνωση έγινε αυτή τη μέρα για συμβολικούς λόγους» είπε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επισημαίνει ότι η Κατερίνα Καινούργιου συχνά επικαλείται την πίστη της.

«Ανατρίχιασα. Η Κατερίνα έχει μιλήσει για την πίστη της και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να ζήσει αυτό το θαύμα. Πάντα λέει “ευχαριστώ τον Θεό για όλα”» τόνισε.

