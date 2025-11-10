search
LIFESTYLE

10.11.2025 08:56

Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης – Είναι η δουλειά μου και μου λείπει» (Video)

10.11.2025 08:56
Για τη σχέση της με την τηλεόραση μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός ότι απέχει χρόνια, δε έχει σταματήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις καθώς αυτή είναι η δουλειά της.

Τόνισε δε, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής της το έχει περάσει μέσα σε τηλεοπτικά στούντιο, οπότε αναπόφευκτα της λείπει.

«Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης, αλλά δεν είναι μόνο η τηλεόραση. Είναι η δουλειά. Η δημοσιογραφία γενικότερα, δεν φεύγει. Είναι η δουλειά μου και προφανώς μου λείπει. Αν σκεφτείς, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει εκεί. Και μόνο η συνήθεια…» είπε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Βλέπω ακόμα τα νούμερα τηλεθέασης. Βλέπω τις εκπομπές και είναι ίδια η θεματολογία παντού. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι τελικά θέμα θεματολογίας, αλλά θέμα παρουσιαστή, ξεκάθαρα. Δυστυχώς, οι ίδιοι οι παρουσιαστές έχουν γίνει θέματα. Υπάρχουν κανάλια, τα οποία αν και είναι δυνατά, δεν ταιριάζουν σε όλους τους παρουσιαστές» πρόσθεσε.

