Στράτος Τζώρτζογλου: «Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο μεγάλο κρεβάτι – Υπάρχουν πολλοί που ενδίδουν»

«Το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» ήταν η φράση που είχε πει ο Στράτος Τζώρτζογλου μιλώντας για το metoo, ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων.

Εξηγώντας τι ακριβώς εννοούσε, ο ηθοποιός έκανε λόγο για εκπόρνευση, για δρόμους που κλείνουν όταν κάποιος αρνηθεί, αλλά και για φθόνο, εξουσία και σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδίδουν. Τότε γίνεται ένα μεγάλο κρεβάτι. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο μεγάλο κρεβάτι. Εγώ παντρεύτηκα στα 21 μου και έφαγα αποκλεισμό γιατί ήμουν με τη γυναίκα μου και προσπαθούσαμε να κάνουμε μόνοι μας θεατρικές παραγωγές. Δεν μπήκα ποτέ σε καμιά παρέα! Έχοντας πάρει βραβεία, πολύ θαυμασμό, πολλές καλές κριτικές, την ίδια στιγμή έκανα και πολλές δουλειές μόνος μου» είπε ο ηθοποιός μιλώντας στην Espresso και πρόσθεσε:

«Έφαγα πόλεμο, όχι απαραίτητα επειδή αρνήθηκα το κρεβάτι, αλλά και για άλλους λόγους. Επειδή πετυχαίνεις, ενοχλείς. Καλλιτέχνες ταλαντούχους, ενθουσιώδεις… Σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει να είναι ευτυχισμένος και απομονωμένος μόνο στο σεξουαλικό. Σίγουρα, όμως, όσοι παίρνουν μέρος στο μεγάλο κρεβάτι, και το κάνουν μεγάλο, είναι αυτό που ενδίδουν! Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο μεγάλο κρεβάτι, και το μεγάλο κρεβάτι μπορεί να το δημιουργεί ο εξουσιαστής που είναι το 2%.

«Εκπόρνευση είναι και να ενδίδεις για να πάρεις έναν ρόλο στο θέατρο»

«Η εκπόρνευση δεν είναι μόνο -επειδή πουλάς τον εαυτό σου ή επειδή έχεις μείνει μόνος ή επειδή δεν κάνεις παιδί ή επειδή δεν έχεις φτάσει- πολλές γυναίκες παντρεύονται, αλλά για λάθος λόγους. Οπότε εκπορνεύονται. Εκπόρνευση, όμως, είναι και το “το κάνεις” για να πάρεις έναν ρόλο στο θέατρο. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ναι, γίνεται ένα μεγάλο κρεβάτι, κατά εποχές, γιατί κατά εποχές υπάρχει πάντα το 2% που διατάζει και σου χρεώνει τον κ…λο. Κανονικά, όμως! Όχι μόνο στον χώρο του θεάτρου, αλλά σε όλους τους χώρους. Οπότε κινδυνεύεις να μείνεις χωρίς δουλειά. Άρα, να μην έχεις να φας, να ταΐσεις το παιδί σου…Το να σ’ ερωτεύονται δεν είναι κακό. Έχω συναντήσει ομοφυλόφιλους, μεγαλοφυείς καλλιτέχνες, που ενώ ήταν πλατωνικά ερωτευμένοι μαζί μου, δεν με άγγιξαν ούτε με το βλέμμα τους! Και άλλοι, μέτριοι σκηνοθέτες, αλλά ακριβώς επειδή ήταν μέτριοι, είχαν έναν πόνο μέσα τους, που τους έκανε να είναι δυστυχισμένοι. Ήθελαν μέσα τους να είναι όλοι δυστυχισμένοι και επειδή είχαν και θέση εξουσίας, σου έκοβαν τον δρόμο. Στο δικό μας επάγγελμα, όμως, δεν φτάνει μόνον η ζήλια ή ο φθόνος που μπορεί να βγει από κάποιους συναδέλφους και να σου κλείσουν τον δρόμο! Όταν βγάλεις έναν ερωτισμό, τότε υπάρχουν σεξουαλικές παρεξηγήσεις και παρενοχλήσεις. Και είναι καλό να τα λέμε όλα αυτά, γιατί πρέπει να παραδώσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα νέα παιδιά που έχουν χαθεί ανάμεσα στον φθόνο και στο πάθος. Αν αρνηθείς τον δρόμο σου και αρνηθείς την πρότασή του, μπορεί να σου κλείσει τον δρόμο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

