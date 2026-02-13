Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Γιάννη Σμαραγδή και τον Γιάννη Στάνκογλου πήρε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Αφορμή στάθηκε μια νέα ανάρτηση του ηθοποιού ο οποίος απαντώντας στον σκηνοθέτη που ισχυρίστηκε ότι δεν τον ξέρει, θέλησε να του θυμίσει ότι όχι απλά τον γνωρίζει, αλλά οι δυο τους έχουν συναντηθεί και συνομιλήσει.

«Πόσο πολύ γελάω με όλο αυτό που έχει γίνει για την άποψη μου για τον κινηματογράφο του Σμαραγδή δεν λέγεται….το χειρότερο όμως είναι ότι με ξέρει ο κύριος Σμαραγδής είχαμε μιλήσει ένα βράδυ σε ένα υπέροχο μπαρ στην ιερά οδό που τώρα έχει κλείσει…. ηταν και ο Francis ford Coppola εκεί καθώς ήταν η πρεμιέρα της ταινίας του Theatro… μου μιλούσε ώρα και ήρθε για καλή μου τύχη και με διέκοψε με έσωσε η VALERIA GOLINO. Ένας σκηνοθέτης χωρίς μνήμη…» έγραψε.

Στη δική του τοποθέτηση, ο Γιώργος Λιάγκας έστρεψε τα βέλη του κατά του Γιάννη Στάνκογκου, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι αυτό που πραγματικά ενοχλεί γενικά, είναι το γεγονός ότι ένας δεξιός κάνει επιτυχία κόβοντας 800.000 εισιτήρια.

Αναφερόμενος, δε, στην καριέρα που έχει κάνει ο καθένας, ο παρουσιαστής τόνισε ότι η επιτυχία του Σμαραγδή ως σκηνοθέτη είναι δεδομένη, καθώς «έχει μετρηθεί», ενώ του Γιάννη Στάνκογλου υποκειμενική.

«Λοιπόν. Πρώτον, ένας σκηνοθέτης χωρίς μνήμη δεν είναι κατ’ ανάγκη, κακός σκηνοθέτης. Πάμε δεύτερον. Πολλές φορές συναντάμε κάποιους ανθρώπους πριν από χρόνια, το παθαίνω κι εγώ, που μας είναι τόσο παντελώς αδιάφοροι που πραγματικά δεν τους θυμόμαστε. Ειδικά αν εγώ βρεθώ σε ένα μπαρ, με έναν άνθρωπο -δεν το λέω για τον Στάνκογλου-, αλλά λέω πώς μπορεί να σκέφτεται ο Σμαραγδής, με έναν άνθρωπο που μου περνάει αδιάφορος και δίπλα είναι ο Κόπολα και η Γκολίνο, μπορεί πραγματικά μετά από χρόνια η αφαιρετική μνήμη να με κάνει να θυμάμαι μόνο τον Κόπολα κι όχι τον Στάνκογλου. Δηλαδή του πέρασε αδιάφορο» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Αυτό του είπε ο Σμαραγδής. “Μεγάλε δεν σε βλέπω”. Γιατί να είναι υποτιμητικό το “δεν σε βλέπω” και να μην είναι… ένας σκηνοθέτης που κάνει 800.000 εισιτήρια με δύο ταινίες και να του λένε ότι είναι κακός σκηνοθέτης. Ο Στάνκογλου έχει κριθεί κατά μόνας ως επιτυχημένος; Από πού; Εδώ ο άλλος πάει μόνος του, κάνει δύο ταινίες, μόνος του: Γιάννης Σμαραγδής. Και κάνει 800 χιλιάρικα; Ναι θα τους συγκρίνουμε. Εγώ κάθομαι και κρίνομαι καθημερινά για 30 χρόνια. Είμαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Κόβω εισιτήρια εγώ. Όλοι μας κόβουμε. Ο Στάνκογλου έχει κάνει ποτέ μία ταινία και να κόψει 800.000 εισιτήρια και να κριθεί επιτυχημένος ως σκηνοθέτης; Ότι είναι ένας καλός ηθοποιός ο Στάνκογλου είναι υποκειμενικό. Και για μένα είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Εξαιρετικός. Όμως, είναι υποκειμενικό. Δεν έχει μετρηθεί.Ότι ο Σμαραγδής είναι κακός σκηνοθέτης, εδώ δεν είναι υποκειμενικό. Έχει μετρηθεί. Όταν κάνεις 800.000 εισιτήρια δεν μπορεί να είσαι κακός. Δεν μπορεί να είσαι κακός με 800.000 εισιτήρια, επειδή είσαι δεξιός. Γιατί αυτό που τους πείραξε με τον Σμαραγδή, δεν είναι αν κάνει ηθογραφία ή όχι, είναι ότι είναι δεξιός που κάνει 800.000 εισιτήρια.» πρόσθεσε.

«Αν είσαι μάγκας λοιπόν, μπορείς να βγεις… “Δεν μ’ αρέσει , όμως δεν μπορώ να μην τον αναγνωρίσω”. Εκεί είσαι μάγκας. Αλλιώς είσαι εμμονικούλης. Ας βγει λοιπόν ο Στάνκογλου να πει, εμένα δεν μ’ αρέσει, όμως μπράβο του που έκανε 800.000. Εκεί είσαι μάγκας. Αλλιώς, είσαι εμμονικούλης, επειδή είναι δεξιούλης» κατέληξε.

