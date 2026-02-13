Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)

Με… στρατιωτική διάθεση επέστρεψε η Σοφία Βεργκάρα στα social media της, καθώς η καθιερωμένη, πια, ανάρτηση της Πέμπτης θύμισε το επαγγελματικό της παρελθόν ως μοντέλο.

Αυτή τη φορά επέλεξε, λοιπόν, να δημοσιεύσει δυο φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μπικίνι στα… χακί!

Το προφίλ της στο Instagram πήρε… φωτιά, με τους διαδικτυακούς της φίλους να κατακλύζουν τον προσωπικό της λογαριασμό με κολακευτικά σχόλια.

«Αχ τι γυναίκα», «είσαι η πιο όμορφη», «πανέμορφη όπως πάντα» είναι λίγα μόνο από τους εκατοντάδες σχόλια που την αποθέωσαν.

