search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 11:02

Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)

13.02.2026 11:02
sofia-vergara-new

Με… στρατιωτική διάθεση επέστρεψε η Σοφία Βεργκάρα στα social media της, καθώς η καθιερωμένη, πια, ανάρτηση της Πέμπτης θύμισε το επαγγελματικό της παρελθόν ως μοντέλο.

Αυτή τη φορά επέλεξε, λοιπόν, να δημοσιεύσει δυο φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μπικίνι στα… χακί!

Το προφίλ της στο Instagram πήρε… φωτιά, με τους διαδικτυακούς της φίλους να κατακλύζουν τον προσωπικό της λογαριασμό με κολακευτικά σχόλια.

«Αχ τι γυναίκα», «είσαι η πιο όμορφη», «πανέμορφη όπως πάντα» είναι λίγα μόνο από τους εκατοντάδες σχόλια που την αποθέωσαν.

Διαβάστε επίσης:

Στέλλα Γεωργιάδου: «Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου» (Video)

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Αρκετά από τα 14 τραγούδια μού φάνηκαν ότι ήταν AI» (Video)

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Όσοι γκρινιάζουν είναι συνήθως μόνιμα ανικανοποίητοι, ίσως και σε άλλους τομείς της ζωής τους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
STRANGER THINGS
MEDIA

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

synodos-koryfis-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο ρεύμα: Ποια μέτρα μπήκαν στο τραπέζι της άτυπης Συνόδου Κορυφής

probata
ΚΟΣΜΟΣ

Λύσεις υπάρχουν: Κτηνοτρόφοι μετρούν τα πρόβατά τους μέσω ΑΙ 

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι Κρήτης, πλημμύρισε το Λιστόν στην Κέρκυρα (video/photo)

sxistou_tiktok
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:57
STRANGER THINGS
MEDIA

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

synodos-koryfis-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο ρεύμα: Ποια μέτρα μπήκαν στο τραπέζι της άτυπης Συνόδου Κορυφής

probata
ΚΟΣΜΟΣ

Λύσεις υπάρχουν: Κτηνοτρόφοι μετρούν τα πρόβατά τους μέσω ΑΙ 

1 / 3