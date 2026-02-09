«Πόλεμος» Σμαραγδή – Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» – «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Γιάννη Σμαραγδή και τον Γιάννη Στάνκογλου με αφορμή την ταινία «Καποδίστριας».

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τοποθέτηση του ηθοποιού, ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι αυτοί που αντιδρούν με την ταινία είναι οι «αριστεροί» οι οποίοι -όπως είπε- δεν ήθελαν να βγει η ταινία και πλέον, προσπαθούν να την αλλοιώσουν.

«Οι αριστεροί είναι ενάντια στην πατρίδα, ενάντια στα σύνορα και κυρίως είναι ενάντια στη θρησκεία, δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτή είναι η αριστερή θεωρία. Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» είπε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι κάθε προσπάθειά τους να αλλοιώσουν την ταινία θα πέσει στο κενό, καθώς η ταινία είναι «άτρωτη».

«Οι αριστεροί δεν γουστάρουν την ταινία για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος και ο πιο σοβαρός είναι ότι υπήρξα αριστερός και έφυγα. Όταν το κάνεις αυτό, γίνεσαι προδότης. Αντιμετωπίζομαι ως εχθρός. Οι αριστεροί είναι ενάντια στην πατρίδα, ενάντια στα σύνορα και κυρίως είναι ενάντια στη θρησκεία, δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτή είναι η αριστερή θεωρία. Εγώ πιστεύω τα τελείως αντίθετα. Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Και το κάνουν τώρα, που είναι λάθος τους και θα τους γυρίσει εναντίον τους. Δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι έχει συμβεί. Όπως δεν ήθελαν να πιστέψουν και βοήθησαν να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν ακόμα πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι άτρωτη. Φαίνεται το μέσα τους πρόσωπο με αυτό που κάνουν» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στον Γιάννη Στάνκογλου τόνισε:

«Δεν τον ξέρω τον κύριο Στάνκογλου, δεν τον έχω δει ποτέ».

«Αν δεν σ’ αρέσει κάτι, αμέσως βαπτίζεται αριστερό»

Τη δήλωσή του αυτή, ο Γιάννης Στάνκογλου δεν άφησε αναπάντητη, σχολιάζοντάς την μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

«Πώς στις μέρες μας αν δεν σ αρέσει κάτι αμέσως βαπτίζεται αριστερό, έχεις άλλη άποψη, αριστερό… Τι ζούμε θεέ μου… Σε λίγο θα μας πούνε ότι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια…» έγραψε.

Τι είχε δηλώσει ο Γιάννης Στάνκογλου για τον Σμαραγδή και τον «Καποδίστρια»

Σημειώνεται ότι κληθείς να σχολιάσει την ταινία «Καποδίστριας», ο Γιάννης Στάνκογλου τόνισε ότι δεν έχει δει την ταινία και ότι δεν του αρέσει ο Γιάννης Σμαραγδής ως σκηνοθέτης.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει. Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα» είχε πει χαρακτηριστικά.

