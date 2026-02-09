Γενέθλια στο πλατό για Φαίη Σκορδά και Δημήτρη Ουγγαρέζο (Video)

Με άκρως εορταστική διάθεση ξεκίνησε η βδομάδα για την ομάδα του Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους στο πλατό.

Οι συνεργάτες τους στην εκπομπή τούς επιφύλασσαν, μάλιστα, μια μικρή έκπληξη, με τους δυο τους να σβήνουν τα κεράκια από τις τούρτες των γενεθλίων τους στο πλατό.

«Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, να σε χαιρόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ αυτή η χρονιά για εσένα να σου φέρει πολλές αγκαλιές μέσα στο σπίτι του και να γεμίσει το σπίτι σου από παιδικές φωνούλες», είπε η Φαίη Σκορδά απευθυνόμενη στον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ανταποδίδει τις ευχές.

«Εγώ από την πλευρά μου σου ευχηθώ, γιατί δεν είναι μόνο η συνεργασία μας, εγώ σε θεωρώ αδελφή μου. Όλη αυτή την αγάπη που εκπέμπεις σε όλους μας, να τη λάβεις πολλαπλάσια γιατί σου αξίζει» είποε από την πλευρά του με την παρουσιάστρια να συμπληρώνει:

«Περνάνε τα χρόνια και αυτή είναι μια μέρα που την προσπερνάς. Εγώ όμως, μεγαλώνοντας χαίρομαι πιο πολύ τα γενέθλιά μου. Πριν 10 χρόνια έλεγα σιγά τα γενέθλια. Να είμαστε όλοι καλά».

