Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το βίντεο – αφιέρωμα στη μητέρα του και η συγκίνηση του παρουσιαστή (Video)

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην έναρξη του The 2Night Show λίγες μέρες μετά την απώλεια της μητέρας του. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα σχετικό βίντεο – αφιέρωμα, με τον παρουσιαστή να ευχαριστεί τους συνεργάτες του, χωρίς να μπορεί να κρύψει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση.

«Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες. Γι’αυτόν τον λόγο δεν μας είδατε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε εκπομπές τη Δευτέρα και την Τρίτη. Που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος αυτής της ιστορίας με την κυρία Κική. Πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε. Αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας» είπε και πρόσθεσε:

«Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα. Έχω αναφερθεί στο θέμα της μητέρας μου, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο, τον άνθρωπο που αγαπάς και σε έφερε στη ζωή, από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται… Αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Τώρα έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση… μια ταινία. Μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος που πηγαίνει με το εγγόνι… Τώρα λες «κοίταξε να δεις», όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω, σίγουρα κάποιοι τα έχετε ζήσει στο παρελθόν. Οπότε καταλαβαίνετε τι λέω.Ίσως αυτή είναι η νορμάλ πορεία. Γιατί είδαμε τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Το νορμάλ είναι τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο. Γιατί από αυτά που βλέπουμε στη χώρα ο πόνος είναι πολύ μεγάλος».

