Η θεατρική ομάδα κωφών συγκινεί – «Τρελά Χρώματα», για το θέατρο της ψυχής!

H Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα», παρουσιάζει την παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα» του Ρομπέρτο Ατάιντε στο Θέατρο Noūs – Creative space σε διασκευή – σκηνοθεσία Έλλης Μερκούρη με τους Όλγα Δαλέκου, Έλλη Μερκούρη, Μαρία Στεφανή και Γιούλη Τσαγκαράκη η οποία για πρώτη φορά συνεργάζεται επί σκηνής με την Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα».

Ένας Τραγικοκωμικός Μονόλογος για μια Παράφορη Γυναίκα που με την συνύπαρξη Κωφών και ακουόντων ηθοποιών αποκαλύπτει τις πολλαπλές όψεις της κεντρικής ηρωίδας του έργου, μίας αυστηρής δασκάλας με ταραγμένη προσωπικότητα. Το έργο παραμένει διαχρονικό, καθώς πραγματεύεται την κατάχρηση εξουσίας και διερευνά τη σχέση δασκάλας-μαθητών, θέτοντας ερωτήματα για τον παιδαγωγικό ρόλο και τα όρια της εξουσίας μέσα στην τάξη.

Σε μια από τις τελευταίες πρόβες μιλήσαμε με την “ψυχή” της ομάδας Έλλη Μερκούρη τόσο για την ομάδα, όσο και για το νέο έργο.

– “Νέοι κώδικες στην υποκριτική έκφραση” λέτε ότι έχει αναπτύξει η ομάδα. Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτό, για την προεργασία, τις πρόβες, τις δυσκολίες.

– Η Ομάδα αποτελείται από Κωφούς και ακούοντες ηθοποιούς και ο κεντρικό της στόχος ήταν πάντοτε η διαρκής αναζήτηση νέων τρόπων υποκριτικής έκφρασης. Μέσα από μια σύγχρονη και ευρηματική ματιά, αξιοποιεί τη Νοηματική Γλώσσα σε συνδυασμό με τη φωνητική ερμηνεία, τον αυτοσχεδιασμό και τις πρακτικές του σωματικού θεάτρου, προτείνοντας πρωτότυπους τρόπους υποκριτικής για την απόδοση του ίδιου ρόλου. Βασικό γνώρισμα αποτελεί ο πειραματισμός με εναλλακτικές μορφές σύνθεσης. Προηγείται εκτενής έρευνα και προετοιμασία που αφορά τους υποκριτικούς κώδικες, τα κινησιολογικά μοτίβα, την ερμηνεία των κειμένων και τη συνολική αισθητική της παράστασης μέσα από μια εικαστική προσέγγιση. Και βεβαίως, πρέπει να επιτευχθεί μια σύνδεση των καλλιτεχνών μεταξύ τους, προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν βαθιά ώστε να κατορθώσουν να συμπορευτούν. Η παράσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται τόσο σε Κωφούς όσο και σε ακούοντες θεατές, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση τεχνικών που ενισχύουν την προσβασιμότητα. Βασική προϋπόθεση όμως όλων είναι η ισότιμη συμμετοχή μέσω μιας δημιουργικής συλλογικής διαδικασίας. Γενικά, το κόστος συνολικά μιας παραγωγής είναι υψηλό, ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για μια παραγωγή, η οποία ενσωματώνει την προσβασιμότητα. Επιπλέον, τα θέατρα δεν έχουν σχεδιαστεί με τις κατάλληλες υποδομές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στους βασικούς κανόνες και προδιαγραφές που θα έπρεπε να ισχύουν στο πλαίσιο της προσβασιμότητας

-Γιατί ο τίτλος της ομάδας “Τρελά χρώματα”;

Ο τίτλος της Ομάδας «Τρελά Χρώματα» προέκυψε από τη συνύπαρξη και τη συνάντηση διαφορετικών χρωμάτων/προσώπων, δηλαδή διαφορετικών χαρακτήρων, εμπειριών και τρόπων έκφρασης. Έτσι, τα «Χρώματα» συμβολίζουν τη μοναδικότητα του κάθε μέλους, ενώ το «Τρελά» παραπέμπει στη δημιουργική ελευθερία και τον πειραματισμό. Μέσα από αυτή την πολυχρωμία, η Ομάδα επιδιώκει να αναδείξει τη δύναμη της διαφορετικότητας, μετατρέποντάς την σε πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

-Δέκα επτά χρόνια ζωής. Τι είναι αυτό που αποκομίσατε από τη σχέση σας με το κοινό;

-Μόνο συγκίνηση μπορούμε να νιώθουμε με τους θεατές μας, οι οποίοιπαρακολουθούν σταθερά τη δουλειά μας και αναμένουν κάθε φορά με ανυπομονησία το επόμενο μας βήμα για να μας τιμήσουν. Ωστόσο, υπάρχουν και θεατές που ανακαλύπτουν την ύπαρξή μας και την πρώτη φορά που θα παρακολουθήσουν παράστασή μας, βιώνουν πρωτόγνωρα συναισθήματα, μιλώντας για μια εμπειρία που τους μένει αξέχαστη. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που αποκομίζουμε είναι ένας βαθύς σεβασμός απέναντι στο έργο μας και ο οποίος κάθε φορά δεν μπορεί παρά να μας συγκινήσει, προσδίδοντας μας δύναμη να συνεχίσουμε.

-Γιατί η “Δεσποινίς Μαργαρίτα”;

-Το έργο λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς καλεί τον μαθητή ή τον θεατή να τοποθετηθεί είτε στη θέση του εξουσιαστή, είτε του καταπιεζόμενου, συνειδητοποιώντας πόσο εύθραυστες μπορεί να είναι οι ισορροπίες της εξουσίας μέσα στη τάξη. Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη διάσταση. Πίσω από τον αυταρχισμό της Δεσποινίδας Μαργαρίτας αποκαλύπτεται η βαθιά μοναξιά και το τραύμα ενός ανθρώπου. Μέσα από τις αντιθέσεις, θέλαμε να αναδειχθεί η ουσία του ρόλου του δασκάλου, η οποία συνδέεται με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών μέσω της κατανόησης και του σεβασμού που οδηγεί στην ισότιμη αντιμετώπιση των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Η ομάδα

H Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα» δημιουργήθηκε το 2009 και αποτελεί μια σύμπραξη Κωφών και ακουόντων ηθοποιών. Μέσα από μια συστηματική ενασχόληση με την θεατρική δράση, έχει αναδείξει νέους κώδικες στην υποκριτική έκφραση, αξιοποιώντας με ανανεωτική ματιά την νοηματική γλώσσα, παράλληλα με την φωνητική ερμηνεία, τις αρχές του αυτοσχεδιασμού και τις τεχνικές του σωματικού θεάτρου. Το 2023 απονεμήθηκε στην Ομάδα Τιμητικός Έπαινος για την πορεία του καλλιτεχνικού έργου της από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. Η Ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας είχε την τιμή να συνεργαστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Ενδεικτικά, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την Αρχαία Ολυμπία, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε), τον Πολιτιστικό Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, το Θεσσαλικό Θέατρο, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, την Ένωση Κωφών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Ελλάδος, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Ελλάδος κ.α.

Η παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας: Ρομπέρτο Ατάιντε – Μετάφραση: Πάνος Κατέρης- Διασκευή-Σκηνοθεσία: Έλλη Μερκούρη- Σκηνικός χώρος-σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη-

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα- Μουσική: Νίκος Κυριαζής

Χορογραφία: Μάτα Μάρρα- Απόδοση κειμένων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Μυρτώ Γκανούρη, Όλγα Δαλέκου, Μαρία Στεφανή- Γραφιστικά: Μαρία Στεφανή-= Φωτογραφίες promo-Βίντεο: Δάφνη Δρακούλη- Υπηρεσίες Προσβασιμότητας: ATLAS E.P.- Επιμέλεια Υπερτιτλισμού: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη- Ερμηνεύουν: Δαλέκου Όλγα , Μερκούρη Έλλη, Τσαγκαράκη Γιούλη, Στεφανή Μαρία.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων 13, 15, 20, 22 και 27 Φεβρουαρίου, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22,27, 29 Μαρτίου και 3, 5 Απριλίου.- Παρασκευή στις 21:00- Κυριακή στις 19:00

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/despoinis-margarita-trela-xromata

