«Οι Χήνες» φοβούνται το ξένο…

Το έργο «Οι Χήνες», της Στέλλας Ζαφειροπούλου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του ΠΛΥΦΑ από τις 11 Φεβρουαρίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Μια ιστορία που αγγίζει βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις για τη σχέση με τους γονείς, τη βιολογική συνέχεια, τον φόβο απέναντι στο ξένο και το διαφορετικό, τη δυσκολία ένταξής του στην κουλτούρα μας – αλλά και την αδηφάγα αγάπη για το χρήμα.

Η υπόθεση. Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη τίποτα δεν μένει για πολύ κρυφό. Η Σοφία είναι μια νέα γυναίκα υιοθετημένη από την Κυριακή. Η καταγωγή της γίνεται συνεχώς αφορμή για συγκρούσεις μεταξύ τους, ενώ τα σχόλια και οι παρεμβάσεις του περίγυρου δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο την εύθραυστη ισορροπία τους. Την ώρα που η Κυριακή παλεύει κρυφά με τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση της περιουσίας και της κληρονομιάς της, η Σοφία γνωρίζει τον έρωτα και πιστεύει πως επιτέλους βρήκε την ευτυχία. Όμως, οι αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν θα ανατρέψουν τα πάντα, οδηγώντας τις σε απρόβλεπτες και τραγικές εξελίξεις.

Η συγγραφέας. Η Στέλλα Ζαφειροπούλου λέει για το έργο της: «Οι ‘‘Χήνες’’ είναι μια ιστορία διαλογής. Των παιδιών των ιδρυμάτων, των παιδιών που διαλέχτηκαν και εκείνων που παρέμειναν εκεί. Αλλά όχι μόνο. Είναι και η ιστορία μιας μάνας και μιας κόρης που ποτέ δεν είδαν η μία την άλλη ως τέτοια, αλλά και η αέναη αφήγηση μιας μερίδας ανθρώπων που απαρτίζουν μικρές κοινωνίες και που διατηρούν υποκριτικά και τελείως ανορθόδοξα τις παλιές ρίζες αυτών των κοινωνιών σε άγονο χώμα όταν πρόκειται να υποδεχτούν στα ‘‘πάτρια εδάφη τους’’ το ξένο. Θεωρώ σημαντικό τα έργα μου να εκκινούν από αληθινά συμβάντα και να ακουμπούν σε μια πραγματικότητα την οποία φτιάχνω με όρους θεατρικούς».

iNFO

Σκηνικά/κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν.

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση.

Φωτογραφίες: Νικόλας Γρηγορίου.

Graphic Design: Aloha studio.

Οργάνωση παραγωγής: Άννα Παπαδάκου.

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Λύρας.

Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα.

Εκτέλεση παραγωγής: Break a Leg Athens.

Παίζουν: Ντίνα Αβαγιανού, Μάρθα Ακάσογλου, Ηλέκτρα Τζιβάκη, Δημήτρης Τσιγκριμάνης.

Aκούγεται η φωνή του Δημήτρη Γεωργαλά.

