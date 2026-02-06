Θέατρο Μαβίλη: Ένα νέο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας

Στην πλατεία Μαβίλη, σε μία από τις πλέον ζωντανές και πολυσύχναστες περιοχές της Αθήνας, ξεκινά τη λειτουργία του το Θέατρο Μαβίλη, ο πρώτος θεατρικός χώρος που εγκαθίσταται στην πλατεία, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο πυρήνα πολιτιστικής ζωής στο κέντρο της πόλης.



Το Θέατρο Μαβίλη σχεδιάζεται ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, με επίκεντρο το θέατρο και ανοιχτό διάλογο με την performance, τον χορό, τη μουσική και τον θεωρητικό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νέα ελληνική δραματουργία, στις σύγχρονες μορφές θεατρικής αφήγησης και στη συνύπαρξη διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικοί άξονες του Θεάτρου Μαβίλη είναι η πολυφωνία, η καλλιτεχνική πολυχρωμία και η ανάπτυξη συνεργασιών με δημιουργούς, παραγωγούς και φορείς από το εγχώριο και το διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκεται μία ενεργή και ουσιαστική σχέση με τις κοινότητες της πόλης, με στόχο το θέατρο να λειτουργεί και ως σημείο συνάντησης, συμμετοχής και ανταλλαγής.



Το Θέατρο Μαβίλη φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλόξενο χώρο για το κοινό της Αθήνας όλες τις εποχές του χρόνου, ενταγμένο στην καθημερινότητα της πόλης. Να γίνει ένας ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός που διαμορφώνεται μέσα από τη συνάντηση καλλιτεχνών, δημιουργών και θεατών.



Διεύθυνση: Δορυλαιου 10-12 Αθήνα 11521

