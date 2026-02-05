«Το ξενοδοχείο η νύχτα που πέφτει» του Νάνου Βαλαωρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα ποιητή και δοκιμιογράφου Νάνου Βαλαωρίτη «Το ξενοδοχείο η νύχτα που πέφτει».

Ένας παράξενος ξενοδόχος υποδέχεται σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που δεν έχει φως, ούτε παράθυρο, ούτε θέρμανση, ένα νεαρό ζευγάρι. Τους συμβουλεύει να μιλούν χαμηλόφωνα και φεύγοντας, κλειδώνει την πόρτα. Το κτίριο σταδιακά καταρρέει και σύντομα πρόκειται να κατεδαφιστεί. Τους έχουν άραγε παγιδεύσει;

Μέσα σε αυτήν την αινιγματική και ασφυκτική κοσμική συνθήκη, η πραγματικότητα, το ασυνείδητο, η μνήμη μπλέκονται αξεδιάλυτα.

Οι δύο νέοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ρίχτηκαν, να νοηματοδοτήσουν τη σχέση τους και να ζήσουν το παρόν από τον παράδεισο ως την κόλαση δημιουργώντας εκ νέου το παρελθόν, πραγματικό ή φανταστικό.

Ο έρωτάς τους ρηγματώνει τον χρόνο και τους επιτρέπει να ονειρεύονται και να οραματίζονται. Οι τοίχοι του ξενοδοχείου όμως είναι διάφανοι και ο Νόμος έξω καραδοκεί και είναι αμείλικτος. Υπάρχει, άραγε, περιθώριο για ανυπακοή;

Η παράσταση αξιοποιεί τον σουρεαλιστικό κόσμο και τα γλωσσικά παιχνίδια του κειμένου δημιουργώντας μια εφιαλτική, απειλητική συνθήκη που επιχειρεί να αναδείξει τα αδιέξοδα του ανθρώπου εστιάζοντας στην υπαρξιακή αγωνία, το αίσθημα της ματαιότητας, τη δυσκολία στην επικοινωνία και τον χαοτικό κόσμο μέσα στον οποίο η νέα γενιά προσπαθεί να επαναστατήσει. Η σκοτεινή, υπαινικτική ατμόσφαιρα και το απόκοσμο προκαλούν τον θεατή να έρθει αντιμέτωπος με τον δικό του ανεξερεύνητο εαυτό, με τις δικές του ματαιώσεις, με το δικό του κατακερματισμένο είδωλο, αλλά και με το εκτυφλωτικό φως που διαχέεται στην απόλυτη νύχτα των κεραυνών.

Ερμηνεύουν:

Άγγελος Παππάς

Πέννυ Σακελλαριάδη

Λίνα Φούντογλου

Αλέξανδρος Χούντας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

Από Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη έως Σάββατο, 20:30 | Κυριακή, 19:00

Διαβάστε επίσης:

«Οι Καρέκλες» του Ευγένιου Ιονέσκο στο θέατρο του Νέου Κόσμου

Chiara Mastroianni: Η κόρη του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ για πρώτη φορά στην Ελλάδα

«Χήνες»: Το βραβευμένο έργο της Στέλλας Ζαφειροπούλου για πρώτη φορά στη σκηνή του ΠΛΥΦΑ