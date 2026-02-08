Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν μ’ αρέσει καθόλου ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης… Δεν είδα τον “Καποδίστρια”»

Για τη στάση που κρατούσε τα πρώτα χρόνια απέναντι στην τηλεόραση, αλλά και για το κινηματογραφικό έργο του Γιάννη Σμαραγδή μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ.

Ο δημοφιλής ηθοποιός εξήγησε πως, παρά τις προτάσεις που δεχόταν, στην αρχή αντιμετώπιζε με μεγάλη επιφύλαξη την ιδέα της τηλεοπτικής παρουσίας.

«Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αρνητικός απέναντι στην τηλεόραση. Με έπαιρναν συνέχεια για να κάνω σίριαλ και έλεγα όχι. Κάποια στιγμή, αφού έκανα, είδα ότι και με βοηθούσε οικονομικά και ο κόσμος με γνώρισε λίγο παραπάνω και ‘ρχεται στο θέατρο γι’ αυτό. Από κει και πέρα, όμως, το θέατρο είναι το σπίτι μου με κάποιο τρόπο και εκεί θέλω να κρίνομαι περισσότερο».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Γιάννης Στάνκογλου κλήθηκε να απαντήσει αν είδε τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει», είπε.

«Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα», πρόσθεσε.

