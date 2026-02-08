search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 11:20

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν μ’ αρέσει καθόλου ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης… Δεν είδα τον “Καποδίστρια”»

08.02.2026 11:20
stankoglou

Για τη στάση που κρατούσε τα πρώτα χρόνια απέναντι στην τηλεόραση, αλλά και για το κινηματογραφικό έργο του Γιάννη Σμαραγδή μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ.

Ο δημοφιλής ηθοποιός εξήγησε πως, παρά τις προτάσεις που δεχόταν, στην αρχή αντιμετώπιζε με μεγάλη επιφύλαξη την ιδέα της τηλεοπτικής παρουσίας.

«Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αρνητικός απέναντι στην τηλεόραση. Με έπαιρναν συνέχεια για να κάνω σίριαλ και έλεγα όχι. Κάποια στιγμή, αφού έκανα, είδα ότι και με βοηθούσε οικονομικά και ο κόσμος με γνώρισε λίγο παραπάνω και ‘ρχεται στο θέατρο γι’ αυτό. Από κει και πέρα, όμως, το θέατρο είναι το σπίτι μου με κάποιο τρόπο και εκεί θέλω να κρίνομαι περισσότερο».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Γιάννης Στάνκογλου κλήθηκε να απαντήσει αν είδε τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει», είπε.

«Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ολίβια Κόλμαν: «Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου στον σύζυγό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άντρα»

Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα» (Video)

Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
potami-kakokairia-chalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε σε ποτάμι

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

antonakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:24
potami-kakokairia-chalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε σε ποτάμι

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

1 / 3