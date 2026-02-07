search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 05:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 17:34

Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα» (Video)

07.02.2026 17:34
toutountzis-new

Στην προσωπική σχέση που τον συνδέει με την Ελένη Φουρέιρα, ξεχωρίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα της, αναφέρθηκε ο Παντελής Τουτουντζής.

Ο make-up artist μίλησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», για την τραγουδίστρια με την οποία διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση, η οποία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Ελένη Φουρέιρα βάφτισε τα παιδιά του και έγινε κουμπάρα στον γάμο με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη.

Όπως είπε ο Παντελής Τουτουντζής, διαχωρίζει την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη δημόσια εικόνα της τραγουδίστριας, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνον έχει μεγαλύτερη σημασία η προσωπική τους σύνδεση: «Με ενδιαφέρει να έχω πιο πολύ την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα. Το ξέρω ότι θα το δει, και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της το έχω πει. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή να μην της κάνει το χέρι μου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δούκισσα Νομικού. Το ίδιο πάθος έχω και με την Άννα Βίσση. Από αυτές τις τρεις γυναίκες έχω πάρει πολύ δυνατά κομβικά στοιχεία της προσωπικότητάς μου».

Διαβάστε επίσης:

Κάκκαβα για Παπανώτα: «Με ενοχλεί η ανθρωποφαγία» – «Γιατί τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα;»

Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική»

Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 02:07
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

1 / 3