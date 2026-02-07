Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα» (Video)

Στην προσωπική σχέση που τον συνδέει με την Ελένη Φουρέιρα, ξεχωρίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα της, αναφέρθηκε ο Παντελής Τουτουντζής.

Ο make-up artist μίλησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», για την τραγουδίστρια με την οποία διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση, η οποία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Ελένη Φουρέιρα βάφτισε τα παιδιά του και έγινε κουμπάρα στον γάμο με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη.

Όπως είπε ο Παντελής Τουτουντζής, διαχωρίζει την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη δημόσια εικόνα της τραγουδίστριας, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνον έχει μεγαλύτερη σημασία η προσωπική τους σύνδεση: «Με ενδιαφέρει να έχω πιο πολύ την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα. Το ξέρω ότι θα το δει, και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της το έχω πει. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή να μην της κάνει το χέρι μου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δούκισσα Νομικού. Το ίδιο πάθος έχω και με την Άννα Βίσση. Από αυτές τις τρεις γυναίκες έχω πάρει πολύ δυνατά κομβικά στοιχεία της προσωπικότητάς μου».

Διαβάστε επίσης:

Κάκκαβα για Παπανώτα: «Με ενοχλεί η ανθρωποφαγία» – «Γιατί τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα;»

Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική»

Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση