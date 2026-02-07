search
07.02.2026 16:51

Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική»

07.02.2026 16:51
toumasatou

Καταπέλτης ήταν η Μαριάννα Τουμασάτου για τη Μαρία Καρυστιανού κατά τη σημερινή της παρουσία στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις και το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, η ηθοποιός είπε: «Τη σέβομαι και θα τη σέβομαι για πάντα. Έχει χάσει το παιδί της κι έχει δώσει μεγάλες μάχες με υψηλούς αντιπάλους, με θεσμούς κλπ… Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις, όποιες έχει τύχει να ακούσω ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική».

«Θα κάνει τον αγώνα της, το δρόμο της… Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς ακροδεξιούς, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Θα είναι πάντα ένα πρόσωπο, μια μάνα που εκτιμάω βαθιά για τον πόνο που έχει ζήσει. Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι του γούστου μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

