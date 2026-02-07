Ηλίας Βαλάσης: «Αν βγω γυμνός στο δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου»

Και για την πίστη του στον θεό μίλησε ο Ηλίας Βαλάσης στο περιοδικό «Λοιπόν».

«Από τον θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι θεός για μένα», είπε ο ηθοποιός.

«Μπορεί να έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό όχι μόνο ως γραφικός, αλλά ως προβληματικός. Από κάποιους θεωρείται πρόβλημα, ενώ εσύ κάνεις κάτι απλά για σένα. Κι όμως, κάποιους τους ενοχλεί το πόσο πιστεύω εγώ», πρόσθεσε.

Έχετε δεχτεί σχόλια;

Όλη μέρα και όλη νύχτα γράφουν. Κάνω τον σταυρό μου και ενοχλεί το σύμπαν τους. Εγώ δεν ξινίζω ποτέ με τις επιλογές των άλλων. Τις σέβομαι, αλλά μπορεί να μην τις υιοθετώ. Το τρομερό είναι ότι οι άλλοι με έναν Χριστιανό Ορθόδοξο, που το λέει κιόλας, ενοχλούνται. Αν βγω γυμνός στο δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου.

Γιατί συμβαίνει, πιστεύετε, αυτό;

Έχει αλλάξει η ψυχή των ανθρώπων. Έχουν πετάξει έξω αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί, όμως, αναστατώνονται από κάτι που έχουν πετάξει στα σκουπίδια.

