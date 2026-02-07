Έρχεται ο… Ιησούς; Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια πονταρίστηκαν για τη Δευτέρα Παρουσία

Μπορεί η Δευτέρα Παρουσία να είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεται κανείς; Σύμφωνα με μια πλατφόρμα διαδικτυακών στοιχημάτων για μελλοντικά γεγονότα, οι πιθανότητες να επιστρέψει ο Ιησούς πριν από το 2027 φαίνεται πως διπλασιάστηκαν μέσα σε μια νύχτα, καθώς εκατοντάδες χρήστες ποντάρουν στο ενδεχόμενο μιας μεγαλειώδους επιστροφής του.

Η έρευνα «Θα επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πριν το 2027;» στην online αμερικανική πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket έχει δει ξαφνικά αύξηση των χρηστών που ψηφίζουν, με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια να ποντάρονται στο ενδεχόμενο να κάνει ο Χριστός μια μεγαλειώδη επιστροφή, σημειώνει το βρετανικό UNILAD.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το ποσό που έχει πονταριστεί ανέρχεται σε 996.648 δολάρια (κάτι παραπάνω από 843.000 ευρώ).

Η δημοσκόπηση δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, δίνοντας στους χρήστες την ευκαιρία να στοιχηματίσουν για τη Δευτέρα Παρουσία, κατά την οποία, σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς θα επαναφέρει την τάξη στον κόσμο μέσα από έναν γιγάντιο υπερφυσικό πόλεμο κατά του κακού.

Πώς λειτουργεί η δημοσκόπηση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν «Ναι» ή «Όχι» στο ενδεχόμενο της Δευτέρας Παρουσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 23:59 (ανατολική ώρα ΗΠΑ). Αν δεν συμβεί έως τότε, η πρόβλεψη θεωρείται αυτόματα λανθασμένη.

Το κόστος συμμετοχής για το «Ναι» είναι μόνο 4,3 σεντ, ενώ για το «Όχι» φτάνει τα 95,9 σεντ. Τον Δεκέμβριο η πιθανότητα της… μεγάλης επιστροφής ήταν μόλις 2,6%, αλλά ξαφνικά εκτοξεύτηκε στο 4%.

Σχολιάζοντας τα σχετικά δεδομένα, χρήστες των social media αναφέρουν, μεταξύ άλλων, με χιούμορ, ότι ίσως η Δευτέρα Παρουσία να είναι η μόνη ελπίδα για την ανθρωπότητα.

Προφητείες και σημάδια

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (24:36), η πρόβλεψη της Δευτέρας Παρουσίας είναι πολύ δύσκολη: «Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς γνωρίζει».

Ωστόσο, υπάρχουν σημάδια που θα προηγηθούν όπως πόλεμοι και φήμες για πολέμους, ξεσηκωμός ενός έθνους εναντίον άλλου, λιμοί και σεισμοί.

Δεδομένου του ότι όλα τα παραπάνω έχουν συμβεί, ίσως η… άφιξη του Ιησού να αναμένεται άμεσα!

Διαβάστε επίσης:

Η Μαράια Κάρεϊ μάγεψε το Μιλάνο στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (Photos)

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα (Video)

Ασκήθηκαν κατηγορίες στον ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών