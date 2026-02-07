Μαρία Ανδρούτσου: «Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου – Δεν είμαστε όλοι για όλα»

Για τους γονείς της, την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της μετά το τέλος 50-50 και τις προτάσεις γάμου που απέρριψε μίλησε η Μαρία Ανδρούτσου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

«Ήθελα να βιώνω τη ζωή μου με χαρά. Οι γονείς μου ήταν καταπληκτικοί και να είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν πρωτοποριακοί. Η μητέρα μου ήταν η πρώτη γυναίκα στην πολεμική αεροπορία και στον πύργο ελέγχου. Ποτέ δεν μας επιβάρυνε, παρόλο που είχε τέτοια ευθύνη σε αντίθεση με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφερε την πρώτη τηλεπικοινωνία στην Ελλάδα», εξήγησε η ηθοποιός.

«Μέχρι μεγάλη ηλικία βίωνα τη ζωή μου με στρες. Σπούδασα κλασική μουσική κι εκεί βίωσα όλο το στρες της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Έχασα 12 κιλά μετά το 50-50»

«Στην κοινωνία μας μπαίνουν ταμπέλες. Ήμουν λίγο πιο στρουμπουλή. Λένε ότι ήσουν αλλιώς και τώρα είσαι κάπως αλλιώς. Έχασα 12 κιλά μετά το 50-50. Αυτό έκανε εντύπωση. Ήταν η εποχή που άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου, ότι θέλω να βγάλω μια φωτογραφία χωρίς να σκεφτώ τις συνέπειες», είπε για την εξωτερική της εμφάνιση.

«Δίνω στον εαυτό μου την ελευθερία να κάνει αυτό που θέλει. Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Ίσα ίσα γλίτωσε ο άλλος. Δεν μου αρέσει αυτή η ζωή με τον γάμο στο σπίτι με τα μαγειρέματα. Το θαυμάζω που φίλες μου έχουν μια άλλη ζωή από εμένα και τις σέβομαι», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο… Ιησούς; Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια πονταρίστηκαν για τη Δευτέρα Παρουσία

Η Μαράια Κάρεϊ μάγεψε το Μιλάνο στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (Photos)

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα (Video)